Verdächtiger festgenommen : Zwei Tote und vier Verletzte bei Schüssen in Paris

Zwei Tote und vier Verletzte bei Schüssen in Paris

Update Paris In der Pariser Innenstadt fallen Schüsse. Zwei Menschen sterben und vier werden verletzt. Die Polizei nimmt einen Mann fest. Doch die Umstände der Tat bleiben zunächst unklar.

Bei Schüssen in Paris sind zwei Menschen getötet und vier verletzt worden. Wie die Staatsanwaltschaft Paris am Freitagmittag mitteilte, leitete sie Untersuchungen wegen vorsätzlicher Tötung und schwerer Gewalt ein. Ein 69 Jahre alter Mann wurde demnach festgenommen und befindet sich in Polizeigewahrsam. Seine Identität werde derzeit geprüft. Unter den Opfern befinden sich demnach zwei Schwerverletzte.