Mutmaßlicher Schütze festgenommen : Drei Tote bei Schüssen in Paris – Bürgermeisterin: Tat eines Rechtsextremen

Update Paris Schüsse fallen in der Pariser Innenstadt; drei Menschen sterben. Die Polizei nimmt einen Mann fest. Bürgermeisterin Anne Hidalgo spricht von einem „rechtsextremen Aktivisten“.

Bei Schüssen in Paris sind drei Menschen getötet und drei verletzt worden. Wie die Staatsanwaltschaft Paris am Freitagmittag mitteilte, leitete sie Untersuchungen wegen vorsätzlicher Tötung und schwerer Gewalt ein. Ein 69 Jahre alter Mann wurde demnach festgenommen und befindet sich in Polizeigewahrsam. Seine Identität werde derzeit geprüft. Unter den Opfern befindet sich auch ein Schwerverletzter.

Frankreichs Innenminister Gérald Darmanin wird im Verlauf des Nachmittags am Angriffsort erwartet. Er schrieb auf Twitter, all seine Gedanken seien bei den Angehörigen der Opfer.

A la suite de la dramatique fusillade qui s’est déroulée ce matin, je rentre à Paris et me rendrai sur place. Toutes mes pensées vont aux proches des victimes. L’auteur a été interpellé.

Ein Mann hatte zuvor mehrere Schüsse im zehnten Pariser Arrondissement abgefeuert. Laut Stadtteilbürgermeisterin Alexandra Cordebard schoss er in einem kurdischen Gemeindezentrum sowie in einem Restaurant und einem Friseursalon gegenüber des Zentrums. Das Motiv des Mannes war zunächst unklar. Die Pariser Polizei rief bei Twitter dazu auf, die Gegend zu meiden.

Pariser Bürgermeisterin: „Morde, die von einem rechtsextremen Aktivisten begangen wurden“

Die tödlichen Schüsse sind nach Angaben von Bürgermeisterin Anne Hidalgo die Tat eines Rechtsextremisten. „Die kurdische Gemeinschaft und durch sie alle Pariser wurden durch diese Morde, die von einem rechtsextremen Aktivisten begangen wurden, ins Visier genommen“, schrieb Hidalgo am Freitag auf Twitter. „Die Kurden, wo auch immer sie leben, müssen in Frieden und Sicherheit leben können. Mehr denn je steht Paris in diesen dunklen Stunden an ihrer Seite.“