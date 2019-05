Deutsche Bahn nimmt Ticket aus dem Programm : Aus für „Schönes Wochenende Ticket“

Berlin Die Deutsche Bahn will das seit Jahren erfolgreiche Ticket durch andere Angebote ersetzen.

Zu fünft quer durch Deutschland in Nahverkehrszügenfür nur 15 Mark: Dieses Angebot war unschlagbar. 1995 führte die Deutsche Bahn das Wochenendticket ein, ein Pauschalpreis für alle Regionalzüge. Und die Bürger machten sich auf: Kegelclubs, Studenten, Fußballfans, Junggesellenabschiede. Viele Millionen Menschen stiegen mit der Wochenend-Flatrate in die Bahn. Doch am Samstag, 8. Juni, ist damit Schluss. Zum letzten Mal werden die Automaten an Deutschlands Bahnhöfen das Stück Papier auswerfen, das inzwischen viel teurer ist als zu Beginn. Fahrgastvertreter sprechen von einer Zäsur.