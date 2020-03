Gesundheit : Saarland will wegen Coronavirus Großveranstaltungen verbieten

Gesundheitsministerin Monika Bachmann gibt heute eine Regierungserklärung ab. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Neun Menschen haben sich im Saarland bereits mit dem Corona-Virus infiziert. Die Landesregierung plant drastische Schritte.

Die saarländische Landesregierung will die Ausbreitung des Coronavirus mit einschneidenden Schritten begrenzen. Ab sofort werde allen Veranstaltern empfohlen, keine Events mit als 1000 Besuchern mehr durchzuführen, sagte Regierungssprecher Alexander Zeyer am Dienstag in Saarbrücken. Noch am Montag hatte sich die Regierung zurückhaltender geäußert und auf die lokalen Behörden verwiesen. In einem zweiten Schritt prüfe das Justizministerium nun zudem die Möglichkeit – ähnlich wie NRW und Bayern – alle Veranstaltungen mit mehr als 1000 Personen zu verbieten, hieß es. Auf Vorschlag von Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) erarbeiten die Ministerien nach Angaben Zeyers ressortübergreifend ein Maßnahmenpaket. Dazu treffen sich die Ressortchefs am Mittwochmorgen in der Staatskanzlei. Anschließend wird Gesundheitsministerin Monika Bachmann (CDU) um 9 Uhr eine Regierungserklärung im Parlament zur Krise um das Virus abgeben.

Innenminister Klaus Bouillon (CDU) zeigte sich überzeugt, dass auch im Saarland Fußballspiele künftig vor leeren Tribünen ausgetragen werden. Aber auch jenseits des Sports entschließen sich immer mehr Veranstalter zur Absage. Von der Tourismusbörse in St. Ingbert am 14./15. März und dem Biosphärenmarkt bis zur „Frühjahrstagung Demenz“ am 18. und 19. März im Theater am Ring in Saarlouis und dem Ostermarkt in Hülzweiler reichen die Absagen und Verschiebungen. Große kommerzielle Events wie „Holiday on Ice“ in der Saarbrücker Saarlandhalle und der „Zirkus des Horrors“ in einem Zelt auf den Saarbrücker Saarterrassen sollten (Stand Dienstag) aber stattfinden.

Mit der Coronakrise haben Krankenhäuser im Saarland ihre Regeln für Besucher verschärft. Beim Universitätsklinikum in Homburg sind die Besuchszeiten auf 16 bis 18 Uhr beschränkt worden. Zudem sei nur noch ein Besucher pro Patient und Tag vorgesehen, hieß es.

An dem Uni-Klinikum war am Dienstag vor einer Woche der erste bestätigte Corona-Fall im Saarland bei einem Arzt aufgetreten. Bis am Dienstagaband war die Zahl der bekannten Infektionen im Saarland auf neun gestiegen. Bei den jüngsten Fällen handelt es sich um ein Mann aus dem Landkreis Neunkirchen und einen aus Rehlingen sowie zwei Personen aus der Gemeinde Beckingen, die aus einem Risikogebiet zurückgekehrt waren.