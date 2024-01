Kita-Fachkräfte-Verband alarmiert Unzuverlässige Kita-Öffnungszeiten im Saarland – „Das System ist am absoluten Limit“

Rechne man die so genannten Verfügungszeiten von 25 Prozent der Zeit heraus, die Fachkräften für Dokumentation, Elterngespräche und Vorbereitung zu stünden, ergebe sich ein noch schlechterer Betreuungsschlüssel. „Selbst bei maximaler Personalisierung arbeiten viele Erzieherinnen und Erzieher in Randzeiten immer wieder alleine in den Gruppen“, so Kunz. In Niedersachsen zum Beispiel sei das gar nicht erlaubt. Es senke nicht nur die Qualität der vorschulischen Bildung, sondern führe eben auch zu nicht abgedeckten Betreuungszeiten, mit der Kitas und in der Folge die Familien derzeit besonders zu kämpfen haben.