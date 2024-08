An die 1300 Jobs gehen verloren Das trifft auch das Saarland – Esprit schließt alle Filialen in Deutschland

Im Saarland war Esprit nur noch an zwei Standorten mit eigenen Geschäften vertreten. Die Modekette betreibt noch Läden in Merzig und im Saarpark-Center Neunkirchen. Das Geschäft in der Saarbrücker Bahnhofstraße ist bereits seit einigen Jahren Geschichte. Zudem gab es Kleider des Modekonzerns in einigen Geschäften zu kaufen. Unter anderem im Modepark Röther in Völklingen, bei Brinkmann in Homburg, im Pieper Saarlouis und in einigen Filialen von Courage.