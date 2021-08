Nachfrage beim Umweltministerium : Wurde der gefräßige Japankäfer bereits gefunden?

Saarbrücken Vor einiger Zeit wurde der gefräßige Japankäfer in Basel gefunden. Das Umweltministerium bat nun die Saarländer auf Suche zu gehen.

Die Meldungen erreichten es telefonisch oder auch per Email. In den Gesprächen am Telefon werden die vermeintlichen Finder des gefrässigen Tierchens gebeten, eine möglichst genaue Beschreibung der Funde anzugeben. Insbesondere nach der Größe und dem Aussehen (Farbe) der Käfer wird gefragt, aber auch nach dem Verhalten und dem Fundort. Häufig erfragte das Ministerium auch die Möglichkeit, zusätzliches Bildmaterial der gefundenen Käfer zu erhalten. Bei Mails, die das Ministerium oder den Pflanzenschutzdienst erreichten, wurden meist direkt Fotos beigefügt, die in der Bestimmung sehr hilfreich sind.