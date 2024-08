Saarbrücken Saar-Regierung will Millionen für Klimaschutz-Kampagne ausgeben

Die Landesregierung will 3,7 Millionen Euro für eine Werbekampagne in die Hand nehmen, um Hausbesitzern im Saarland die energetische Sanierung ihrer Häuser schmackhaft zu machen. Das geht aus einem kürzlich veröffentlichten ersten Entwurf des saarländischen Klimaschutzkonzeptes (KSK) hervor. Demnach plant das Land von 2026 an, pro Jahr „50 000 Eigenheimbesitzerinnen und -besitzer durch geeignete Werbe- und Dialogmaßnahmen wie zum Beispiel Türhänger“ anzusprechen. Durch diese Werbematerialien sollen Hausbesitzer „aufgefordert werden“, sich in puncto Sanierungsmaßnahmen beraten zu lassen.