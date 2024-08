Pläne der Landesregierung Landesregierung will ihre Büroflächen deutlich verringern

Das Saarland will die Zahl seiner Verwaltungsbauten in den kommenden Jahren deutlich reduzieren. Bis 2030 plane man, „die Büroflächen der Landesregierung sukzessive um 30 Prozent zu verringern“, kündigte Daniel Kempf, Abteilungsleiter im staatlichen Hochbauamt, am Dienstag in der Landespressekonferenz an. Seit der Corona-Pandemie würden immer mehr Landesbedienstete zeitweilig im Home Office arbeiten, so Kempf zur Begründung. Bauminister Reinhold Jost (SPD) sieht derweil, was die Bauvorhaben des Landes anbelangt, die Trendwende geschafft. Während unter der Vorgängerregierung alleine in den Jahren 2020 und 2021 noch 35 Millionen Euro an Bundesmitteln verfallen seien, hätten die Bauvorhaben des Landes seither „mächtig Fahrt aufgenommen“. Am Ziel, 5000 Sozialwohnungen bis 2027 zu schaffen, hält Jost fest. „Das ist ambitioniert, aber möglich.“