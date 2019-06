Saar-Autohandel unter Druck : Verunsicherung im Saar-Autohandel

Saarbrücken Der klassische Autohandel steht unter Druck. Über Gründe dafür wurde am Dienstag auf dem Autohandelstag in Saarbrücken gesprochen.

Dem Autohandel ergeht es nicht anders als der Auto- und Zulieferindustrie. Verunsicherung prägt die Stimmung. „Angespannte Erwartungshaltung“ nennt dies Niklas Burmester am Rande des Automobilhandelstags am Dienstag in Saarbrücken. Es sei unklar, wie sich die Kunden angesichts der politischen Debatte um alternative Antriebe und Ausbau dafür nötiger Infrastruktur verhalten. Jedoch – „eigentlich könnte das Saarland führend sein, was batterieelektrische Fahrzeuge angeht“, sagt Burmester. Die Region habe die größte Eigenheimdichte. Viele Saarländer könnten daher zu Hause die Auto-Akkus aufladen. Auch gebe es viele große Industriebetriebe, die Ladepunkte auf den Mitarbeiter-Parkplätzen zur Verfügung stellen könnten. Bis jetzt tut sich da aber noch nicht viel. Im vergangenen Jahr sind nach Zahlen des Verbands im Saarland gerade mal 240 reine Elektroautos an den Mann oder die Frau gebracht worden. Burmester glaubt zwar, dass sich das ändern wird, sobald die Modellpalette breiter wird. Doch vermutet er zunächst eine verstärkte Nachfrage nach Hybrid-Autos. „Das ist die Zwischenstufe zur Elektrifizierung.“