Saar-Baubetriebe profitieren von vielen Aufträgen : Saar-Bauwirtschaft drängt auf einfachere Bauvorschriften

Saarbrücken Die saarländische Bauindustrie rechnet auch auf lange Sicht mit einem Bauboom in der Region. Klaus Ehrhardt, Präsident des AGV Bau Saar, verweist auf „Zuwachsraten beim Umsatz sogar weit über dem Bundesdurchschnitt“, sagte er beim Tag der Saarländischen Bauwirtschaft.

Jutta Rump, Professorin für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre an der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft in Ludwigshafen, plädierte an die Unternehmer, sich möglichst attraktiv für Arbeitnehmer zu machen. Die Professorin mit Schwerpunkt Internationales Personalmanagement und Organisationsentwicklung, sieht junge, qualifizierte Menschen in einer Gewinnerposition. Sie stellten hohe Ansprüche und suchten sich ihren Arbeitgeber selbst aus. Und sie entschieden schnell, ob sie bleiben oder wechseln.