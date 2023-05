Produktrückruf Wegen gefährlicher Glassplitter: Maggi ruft mehrere Brühen zurück

Am heutigen Montag, 08. Mai, rief Maggi vier verschiedene Sorten Brühe in Glasverpackung zurück. Eine Unregelmäßigkeit im Glas könnte dazu führen, dass die Verpackung nicht die gewohnte Stabilität habe, so eine Pressemitteilung von Nestlé. Es sei deshalb nicht auszuschließen, dass Glassplitter in die Produkte gelangt sein könnte.