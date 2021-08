Der Gentleman der Rolling Stones : Schlagzeuger Charlie Watts stirbt mit 80 Jahren

London Fast sechs Jahrzehnten war Charlie Watts Taktgeber und Seele der legendären Rolling Stones. Den Rock'n'Roll-Lebensstil mied der Drummer weitgehend. Zuletzt war er aber krank und fiel für Konzerte aus - nun ist Watts mit 80 in London gestorben.

Was für ein Unterschied zu den wilden Band-Frontleuten Mick Jagger und Keith Richards, auch zum ebenso gern über die Stränge schlagenden Ron Wood: Bei Charlie Watts konnte man denken, er habe sich in den Rock'n'Roll-Zirkus irgendwie nur verirrt. Der Schlagzeuger der Rolling Stones hatte die Ausstrahlung eines englischen Gentlemans, war stets dezent und elegant gekleidet, wirkte auch sonst eher unauffällig. Und er hatte ein Faible für Jazz, was ihn als musikalischen Feinschmecker auswies. Am Dienstag ist der Brite im Alter von 80 Jahren gestorben.