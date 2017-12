Werbeartikel und was sie bewirken können

Werbeartikel wie Flyer, Kataloge oder sogenannte Giveaways können einen wertvollen Beitrag zur Popularität einer Firma oder eines Dienstleisters leisten. Mit Hilfe passender Werbegeschenke gelingt es auf sehr einfache Art und Weise eine Firma bekannter zu machen. Mit einem Aufdruck, einem Logo oder einem Motiv gelingt dies sogar noch viel besser, denn es entsteht ein erhöhter Wiedererkennungs-Effekt, der es dem Kunden ermöglicht einen Bezug zwischen dem Geschenk und dem Unternehmen herzustellen. Werbeartikel gibt es für viele unterschiedliche Bereiche. Unter den vielen Produkten zu Werbezwecken finden sich einfache und günstige Artikel wie: Kugelschreiber, Taschenkalender, Feuerzeuge, Luftballons.

Aber auch hochwertigere Dinge und technische Artikel haben längst Einzug in die Kategorie der Werbeartikel gehalten. Bedruckte Powerbanks, USB-Sticks und vieles mehr lässt sich zu Werbe- und Marketingzwecken verwenden. Beliebt sind auch Textilien. Baseballkappen, T-Shirts, Baumwolltaschen oder Jacken lassen sich ebenfalls mit einem Werbe-Logo oder einem Schriftzug versehen. Wichtig bei der Auswahl der Werbeschenke ist, dass sie zum Unternehmen passen. Ein Unternehmen, welches hochwertige Produkte produziert oder eine Boutique, die teure Kleidung verkauft, sollte auch für hochwertige Werbeartikel sorgen und Kunden nicht mit billigen Kugelschreibern abspeisen. Sinnvoll ist es auch, das Werbegeschenk passend zum Unternehmen auszuwählen und so einen Bezug herzustellen.

Werbeartikel sind jedoch nicht nur ideal, um die Popularität eines Unternehmens zu erhöhen, sie können auch weitere interessante Effekte erzielen. Mit einem Werbegeschenk lässt sich auch für mehr Loyalität bei Ihren Kunden sorgen. Kunden die häufiger mal eine Kleinigkeit geschenkt bekommen, lassen sich eher dazu verleiten wieder zu kommen. Und auch der ein oder andere Geschäftspartner freut sich über kleine Aufmerksamkeiten zwischendurch und erfährt so eine besondere Wertschätzung.

Auch der Teamgeist lässt sich durch unterschwelliges Marketing erhöhen. Dies geschieht beispielsweise durch das Bedrucken von Arbeitskleidung mit dem Firmenlogo oder einem Firmen-Werbeslogan. Ein einheitliches Bild nach außen hin fördert das Zusammengehörigkeitsgefühl und den Teamspirit innerhalb der Mitarbeiterschaft, ganz gleich ob es sich um die T-Shirts für die Auslieferungsfahrer einer Spedition handelt, die Overalls eines regionalen Installateurbetriebs oder um die eleganten Uniformen von Hotel-Angestellten in einem 5-Sterne Haus. Mit passenden Werbegeschenken lässt sich auch die Corporate Identity, also die Firmenphilosophie und das Image einer Firma besser nach außen transportieren.



Was können Werbeartikel leisten und was nicht?

Werbeartikel können wie bereits erwähnt, sehr hilfreich sein, wenn es darum geht eine Firma bekannter zu machen. Sie können dabei helfen, bei potentiellen neuen Kunden das Interesse zu erwecken oder bereits bestehendes Kunden-Interesse aufrecht zu erhalten. Werbegeschenke ersetzen jedoch nicht den guten Service. So macht es wenig Sinn, durch Werbeartikel zu versuchen, mehr Kunden zu gewinnen oder alte Kunden weiter an sich zu binden, wenn der Grund für nachlassenden Umsatz in schlechtem Service, in unfreundlicher Bedienung im Kundenkontakt oder in mangelhaften Produkten liegt. Hier hilft nur eine Überarbeitung der Firmenphilosophie und eine Veränderung in Service und Produktion.