Was machen hochwertige Boxspringbetten aus

Der Unterschied zum herkömmlichen Bett zeigt sich im Aufbau

Bei dieser Art von Bett muss von einem Schlafsystem gesprochen werden. Denn schon im Aufbau unterscheidet es sich von herkömmlichen Betten. Einen Lattenrost sucht man hier vergeblich, stattdessen befindet sich hier ein gefedertes Untergestell. Hier erklärt sich der Name des Bettes: "Boxspring" - das also auf den unteren Teil des Bettes hinweist. Dieses Untergestell wird aus einem Holzrahmen gefertigt, inden das Boxspring eingesetzt wird. Daraus ergibt sich die Federung, die aus einer oder mehreren Lagen Taschenfederkern oder Federkern besteht. Auch wenn nicht sichtbar, wird schnell klar, dass eben dieser Holzrahmen aus hochwertigem Massivholz bestehen sollte. Die hier entstehende Einheit soll in den nächsten Jahren bzw. Jahrzehnten die Basis für hohen Schlafkomfort sein und muss dementsprechend verarbeitet sein. Auf dem Boxspring liegt dann die Matratze, die bei diesem Bett dann noch durch einen Topper ergänzt wird. Im besten Falle liegt der Schläfer hier tatsächlich wie auf Wolken gebettet und wird in erholsamen Schlaf finden.

Die Investition in ein Boxspringbett sollte gut angelegt sein

Halten wir fest, dass der Rahmen eines Boxspringbettes die Grundlage für das Gefühl "wie auf Wolken gebettet zu sein" darstellt. Ein weiterer Unterschied, der ebenfalls als Qualitätsmerkmal gilt, ist die Matratze selbst. Sie verfügt über eine Höhe bis zu 30 Zentimeter und ist damit deutlich höher als die klassische Matratze für den Lattenrost. Im Übrigen wird die Matratze nicht etwa auf den nackten Federkern gelegt. Diese sind in der Regel durch einen robusten Stoff bezogen und schützen die Matratze. Gleichzeitig wird durch die Höhe des Bettes auch die Luftzirkulation gewährleistet. Wenn man bedenkt, dass ein Bett inklusive seiner Matratze wenigstens zehn Jahre halten soll, wird klar, dass insbesondere der Rahmen des Boxspringbettes den täglichen Anforderungen standhalten muss. Immerhin sprechen von einigen tausend Nächten und mindestens 150 Kilogramm, denen ein solches Bett im Laufe der Jahre standhalten muss. Wer sich aufgrund dessen zu einer sinnvollen Investition entscheidet, wird mit hohem Schlafkomfort belohnt. Nicht zuletzt spielt natürlich auch das Design eine wichtige Rolle. Einen guten Einblick, wie edel diese aussehen können, präsentieren hochwertige Boxspringbetten von Schramm Werkstätten.

Was bei der Wahl eines Boxspringbettes beachtet werden sollte

Aufgrund des speziellen Aufbaus weisen Boxspringbetten eine beachtliche Gesamthöhe auf. Meist beginnen sie bei 50 Zentimetern und können höhen bis zu 80 Zentimeter erreichen. Auch die Punktelastizität durch den Unterbau ist hier nicht gegeben. Die üblichen Liegezonen am Lattenrost sind im Boxspring nicht gegeben. Als Stütze für die Wirbelsäule wirkt hier die Matratze.