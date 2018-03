Online Spielotheken und Online Casinos: Diese Tipps gilt es zu beachten

Von einem Online Casino ist die Rede, wenn dort auch die berühmten Tischspiele Roulette und Blackjack angeboten wird. Eine Online Spielothek oder Spielhalle hingegen verfügt lediglich über Spielautomaten. Hier gibt es weitere Informationen über die Unterschiede zwischen Spielcasino und Spielothek.

Bonusangebote nutzen

Um neue Kunden anzulocken, denken sich die Online Spielotheken und Online Casinos nette Boni aus mit Freispielen oder Guthaben. Dadurch können aber nicht nur Neukunden beim online spielen Geld sparen, sondern auch Stammkunden, denn auch für diese gibt es diverse Angebote, wie zum Beispiel den Phantom Bonus, durch den der Einsatz aufgestockt werden kann, was die Wahrscheinlichkeit für einen Gewinn erhöht. Weitere Boni sind VIP Bonus und Cashback Bonus.

Die beliebtesten Automaten

Die beliebtesten Automaten waren zumindest bis Mitte Dezember 2017 noch die aus der Novoline- und Merkur-Reihe. Inzwischen sind jegliche Spiele dieser Anbieter für deutsche Spieler verboten. Auch die Automatenspiele von Bally Wulff sind nur noch eingeschränkt für die deutschen Spieler verfügbar. Jedoch können alle Spiele von Gamomat weiterhin bedenkenlos gespielt werden. Weitere Informationen über die rechtliche Situation können hier nachgelesen werden.

Vorteile des Online Casinos

Neben den verschiedenen Boni bieten Online Casinos noch weitere Vorteile für die Spieler. So sind alle Spiele von jedem Ort aus spielbar ohne einen bestimmten Dresscode einzuhalten. Im Gegensatz zu lokalen Einrichtungen bieten Online Angebote auch das Spielen ohne Echtgeldeinsatz an. Jeder Neuling kann so erst einmal mit Spielgeld üben und sicherer werden. Außerdem kann der Spieler frei entscheiden, zu welcher Zeit er spielt, da Online Spielbanken 24 Stunden täglich geöffnet sind.

Umgang mit dem Online Glücksspiel

Online Casinos und Spielotheken sowie Glücksspiele im Allgemeinen bieten dem Spieler die Möglichkeit, durch einen geringen Einsatz Geld zu gewinnen. Wer sich an bestimmte Regeln und Tipps hält, hat bei Sportwetten in der Regel bessere Chancen zu gewinnen. Mit am beliebtesten sind Wetten auf Fußballspiele und Pferderennen. Zu den seriösen Anbietern gehören zum Beispiel NetBet, Bet at Home und Betsafe.

Umgang mit Geld beim Glücksspiel

Jeder, der sich für das Glücksspiel begeistert, weiß, dass er seinen Einsatz auch komplett verlieren kann und er nicht immer in einer Glückswelle schwimmt. Daher ist der wichtigste Punkt, wenn es um Geldeinsatz beim Glücksspiel geht, den vorher festgelegten Betrag nicht zu überschreiten. Ein Verlust dieses Betrages sollte außerdem verkraftbar sein. Wer sich daran hält, kann auch weiterhin Spaß mit Glücksspielen haben.