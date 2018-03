Männermode Trends 2018 - Modisch und elegant

Aktuelle Jeanstrends

Jeans sind modische Dauerbrenner, mit denen man nichts verkehrt machen kann. Doch auch vor den beliebten Jeans macht der Wandel in der Mode keinen Halt. Im Moment sind dunkle Jeans-Waschungen im Trend. Tiefblaues und unbehandeltes Denim ist modisch und elegant zugleich. Wer dieses Jahr zu einer dunklen ripped Jeans greift ist damit definitiv genau richtig gekleidet, denn Denim im Destroyed-Look ist auch 2018 wieder ein absolutes Muss! Kombiniert mit einem karierten Hemd oder einem Long Sleeve T-Shirt entsteht ein so ein lässiger Look für die verschiedensten Anlässe. Getragen mit einer Jacke oder einem Hemd aus Jeansstoff kreieren Sie den klassischen All-Over-Jeans-Look.



Lässige Outfits

Die Modetrends in 2018 für Männer zeichnen sich durch ihre Lässigkeit und ein hohes Tragekomfort aus. Der Dauerbrenner Karo-Hemd, vorzugsweise in Rot-Schwarz, ist nicht nur modisch, sondern auch bequem. In der kalten Jahreszeit ist außerdem Teddyfell angesagt, das warm hält und mit einem dünnen Pulli kombiniert wird. Außerdem gehören Poloshirts zu modischen und lässigen Kleidungsstücken, die wie in den 50er-Jahren getragen werden. Das bedeutet, dass alle Knöpfe geschlossen sind und der Kragen unten bleibt. In Kombination mit Chino und Sneakers betont man einen lässigen Kleidungsstil. Fürs Büro trägt man das Poloshirt mit Sakko und Lederschuhen. Des Weiteren gehören zu den aktuellen Modetrends für Männer lange Mäntel in dezenten Farben wie Schwarz, Grau und gedeckten Farben. Dabei trägt man den eleganten Mantel locker und offen. Neben dem modischen Slim-Fit-Anzug liegt der lässige Oversize-Anzug im Trend. Dabei sind die Schultern breiter und die Bundfaltenhose hat eine lockere Passform, wodurch eine weichere Silhouette entsteht.



Farben, Muster und Schnitte

Die Trendfarbe Orange sorgt für gute Laune und strahlt Positives und Freundlichkeit aus. Empfehlenswert ist es, nur 1 bis 2 Kleidungsstücke in Orange zu tragen. Das restliche Outfit kombiniert man mit zurückhaltenden Farben wie Grau, Khaki oder Jeansblau. Neben den beliebten Farben Blau, Gelb, Beige, Braun und Grün ist dieses Jahr Rot eine Trendfarbe, wobei verschiedene Rottöne wie Scharlachrot oder dunkle Beerentöne in Frage kommen. Als Shirt oder Strickpullover setzt die Signalfarbe modische Akzente. Bei den Mustern sind schmale Streifen und Ethno-Muster beliebt. Klassische und zeitlose Farbkombinationen dürfen natürlich auch 2018 nicht fehlen. Der Mix macht’s! Des Weiteren dominieren lässige Schnitte dieses Jahr die Modetrends für Männer. Weite Hosen wie die Baggy-Pants sind wieder im Trend, die in der Taille getragen werden und mit einem schmalen Oberteil gut zur Geltung kommen. Die vor kurzem beliebten Skinny-Jeans werden von lockereren Modellen abgelöst. Denn auch bei Jeans und Stoffhosen bevorzugt man weitere Schnitte mit genügend Beinfreiheit.



Eine große Vielfalt

Die aktuellen Modetrends für Männer geben viele Möglichkeiten, um sich modisch zu kleiden. Je nach Anlass und eigenem Geschmack lässt sich ein modisches Outfit zusammenstellen. Es bieten sich sowohl farbenfrohe als auch zurückhaltende Varianten an. Dabei sollte man aber dem eigenen Kleidungsstil treu bleiben und sich in der gewählten Kleidung wohlfühlen.