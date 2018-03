Glücksspiel in Saarbrücken - Was löste die Begeisterung aus?

Ein besserer Ruf

In der Tat ist es dem Glücksspiel in den vergangenen Jahren gelungen, den eigenen Ruf deutlich zu verbessern. Zwar ist es noch nicht gänzlich gelungen, sich vom einstigen Schmuddel-Image zu lösen, doch eine klare Erweiterung der Zielgruppe konnte erreicht werden. Es sind nicht mehr nur die unteren sozialen Schichten, die sehr gerne mit dem Spiel in Kontakt kommen und dort ihr Glück versuchen. Stattdessen spielen Casinos auch in höheren sozialen Kreisen aktuell eine wichtige Rolle.

Dafür ist auch eine andere Entwicklung verantwortlich. Denn neben die klassischen Spielbanken traten immer mehr deutsche Online Casino Spiele. Sie können direkt in den eigenen vier Wänden abgerufen werden und zeigen damit ein sehr großes wirtschaftliches Potenzial. Top Casinos gelingt es sogleich, ihren Kunden für den Start einen zusätzlichen Bonus mit an die Hand zu geben. So steht schon zu Beginn der Anmeldung mehr Geld zur Verfügung, das wiederum bei den einzelnen Spielen zum Einsatz gebracht werden kann.

Der Druck der Anbieter

Ob es derweil ein bestes Online Casino gibt, bleibt fraglich. Schließlich sorgte der große Konkurrenzkampf in der Branche dafür, dass sich die Anbieter auf einzelne Nischen konzentrierten. Auf diese Art und Weise entstanden individuelle Vorteile, die sich an den jeweiligen Spielertyp anpassen. Während an der einen Seite eher moderne Spielautomaten im Vordergrund stehen, liegt der Fokus an anderer Stelle ganz klar auf den bekannten Tisch- und Kartenspielen, die ein eher klassisches Flair verströmen. Somit ist es kaum möglich, eine pauschale Empfehlung zu einem der Anbieter abzugeben. Beste Online Casinos tragen jedoch ganz klar zum Wandel der Branche bei. Während die Bedeutung kleiner Spielbanken sinkt, wächst die Bedeutung des World Wide Webs in dieser Frage stetig an.

Die Attraktivität der Gewinne

Auch die Attraktivität der Gewinne, wie sie die Spieler vor Augen haben, steigerte sich in den vergangenen Jahren deutlich. Während der Automat in der Ecke der Kneipe nur in seltenen Fällen einen Gewinn in vierstelliger Höhe auswarf, sind im Internet deutlich höhere Summen zu holen. Dafür sorgt vor allem die Einrichtung progressiver Jackpots. Sie speisen sich aus den Einsätzen der vielen Spieler, die im Internet aktiv sind. Folglich ist es mit dem richtigen Timing möglich, mit einer einzigen perfekten Runde bis zu siebenstellige Gewinnsummen zu erhalten.

Doch nicht nur die absolute Summe spielt bei der neuen Einschätzung der Gewinne eine wichtige Rolle. Auf der anderen Seite ist es den Anbietern gelungen, auch die Auszahlungsquoten in die Höhe zu treiben. Diese geben den Anteil der Einsätze an, der langfristig wieder zurück in die Taschen der Spieler fließt. Während Spielbanken durch Personal und die angemieteten Flächen deutlich höhere Kosten auf ihrer Seite haben, profitieren Online-Anbieter von Kostenvorteilen. Sie bieten auf dieser Grundlage Auszahlungsquoten von bis zu 97 Prozent und schaffen somit auch für die einzelnen Spieler wieder wichtige Mehrwerte, die kaum zu unterschätzen sind.

Fazit

Alles in allem lässt sich der Wandel in der Welt des Glücksspiels kaum verschweigen. In Kombination mit dem neuen Glücksspiel Staatsvertrag, wie er erst kürzlich von den Ländern verabschiedet wurde, könnte sich ein neuer Boom in der Branche ergeben. Die Tatsache, dass die hohen Gewinne und ansprechenden Gewinnchancen wohl für jeden Menschen attraktiv wirken, erklärt die gestiegenen Spielerzahlen ebenso leicht. Auch für die Region wird diese Entwicklung mit Sicherheit nicht ohne Folgen bleiben. Gerade die Zahl der Spielbanken könnte sich in den kommenden Jahren deutlich reduzieren.