Geld in Gold anlegen: Das gilt es zu beachten

Gold als Anlagemöglichkeit ist bei vielen Investoren sehr beliebt, da dieses auch in Krisenzeiten als wertstabil gilt. Doch ist das Edelmetall wirklich eine gute Alternative zu Aktien, Fonds, Anleihen, Bitcoins, Tagesgeld, Immobilien, Festgeld und Co.? Was gilt es zu beachten, wenn man sein Kapital in Gold investiert und welche Gründe sprechen dafür bzw. dagegen? Was beeinflusst den Preis und in welcher Form kann man es erwerben? Diese Fragen gilt es zu klären:

Grundlegendes zum Thema Gold

Gold ist ein begrenzter Rohstoff. Würde man alle Vorkommen in einem großen Quader zusammenschmelzen, so hätte dieser eine Kantenlänge von gerade einmal 20 Metern. Das Edelmetall wird nur in sehr kleinen Mengen gefördert. Deshalb wird der Preis des hochwertigen Materials in Dollar je Feinunze angegeben. Diese wiegt 31,103 Gramm.

Gründe für eine Investition in das Edelmetall

Gold wird von vielen Menschen mit Sicherheit, Reichtum und Wertigkeit assoziiert. Deshalb ist es eine sehr gefragte Anlagemöglichkeit für Kapital. Bei physischem Gold hat man – im Vergleich zu Wertpapieren – etwas Festes in der Hand. Zudem sind die Goldreserven begrenzt und nicht nach Belieben produzierbar. Papiergeld kann hingegen jederzeit gedruckt werden. Deshalb gilt Gold insbesondere bei Inflationen als sichere Kapitalanlage. Aus diesem Grund profitierten diejenigen, die in Krisenzeiten in das hochwertige Material investierten. Des Weiteren ist das Edelmetall von einer möglichen Währungsreform nicht betroffen und deshalb ein perfekter Schutz vor einer solchen. Wer sich Gold bis zu einem Wert von 15.000 Euro beschafft, dessen Einkauf bleibt anonym. Zudem ist der Gewinn bei einem Verkauf nicht zu versteuern. Auch müssen diejenigen, die das Gold seit mehr als einem Jahr besitzen, keine Abgeltungssteuer von 25 Prozent bezahlen. Ein weiterer Vorteil des Edelmetalls ist, dass man mit diesem weltweit handeln und es lange Zeit lagern kann. Außerdem ist es klein und damit beweglich. Durch diese Eigenschaft kann es unauffällig transportiert werden.

Was spricht gegen eine Anlage des Geldes in Gold?

Gold bringt weder Zinsen noch Dividenden. Lediglich beim Verkauf des Edelmetalls kann man Gewinne erzielen. Dafür muss das hochwertige Material jedoch eine Wertsteigerung erfahren haben. Zudem will auch die Aufbewahrung gut durchdacht sein. Für die Lagerung in einem Bankenschließfach fallen Gebühren an. Zudem hat man hier nicht jederzeit Zugriff auf den Inhalt. Bei der Aufbewahrung des Goldes in einem Tresor zu Hause können Diebe angelockt werden.

Wodurch wird der Goldpreis bestimmt?

Da der Preis des Edelmetalls von Angebot und Nachfrage abhängt, ist die Wertentwicklung schwankend. Bei einer hohen Nachfrage nach dieser Reserve nimmt der Peis zu. Da der Rohstoff nicht nur bei privaten Investoren sehr beliebt ist, sondern auch in der Schmuckindustrie sowie anderen Industriezweigen bei der Produktion Verwendung findet, ist die damit verbundene große Nachfrage für den stabilen Wert verantwortlich. Deshalb lässt sich pauschalisiert festhalten, dass bei einer positiven Lage der Weltwirtschaft der Preis des Edelmetalls aufgrund der hohen Nachfrage steigt.

In welcher Form kann man Gold erwerben?

Physisches Gold gibt es neben Münzen auch in Form von Barren. Wer kleinere Summen investieren möchte, greift in der Regel zu Münzen. Diese sind aufgrund der geringeren Mengen an Gold zwar prozentual gesehen teurer als größere Goldbarren. Die kleineren Mengen des hochwertigen Rohstoffs bieten jedoch den Vorteil, dass diese auch einzeln verkauft werden können. Deshalb ist es sinnvoll, sich vor dem Erwerb des Edelmetalls genau zu informieren und so die passende Lösung zu finden. Weitere Informationen und Hintergründe rund um den Erwerb von Gold findet man in diesem Ratgeber zum Thema Gold.