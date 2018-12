Wer Putzen zum Beruf macht, muss mit hartnäckigen Fällen und vielen Vorurteilen zurechtkommen. Dabei ist das moderne Berufsbild des Gebäudereinigers weit entfernt von alten Klischees.

Mehr als „einfach nur saubermachen“

Gebäudereiniger befreien Gänge, Treppenhäuser, Räume, Fenster und (Glas-)Fassaden zuverlässig von sichtbarem Schmutz ebenso wie von unsichtbaren Verunreinigungen – so schützt die Gebäudereinigung vor der Ausbreitung gefährlicher Keime.

FOTO: Pexels

Das Image der „Putzleute“ ist leider angestaubt. Fachfremde haben häufig zu Unrecht ein völlig falsches Bild von professioneller Reinigungsarbeit. Was Profi-Putzer hierzulande täglich in Kitas, Behörden und Krankenhäusern leisten, ist wichtig für das Gemeinwohl und geht weit über das haushaltsübliche saugen, fegen und Putzlappen schwingen hinaus.

Die Arbeit erfordert eine Ausbildung, in deren Rahmen die notwendige Fachkenntnis vermittelt wird. Wer erfolgreich sein möchte, muss im Alltag strukturiert, sorgfältig und gründlich vorgehen. Hier können Sie mehr über die Gebäudereinigung erfahren.

Sauberkeit und Sicherheit: Was Gebäudereiniger leisten

Welche Oberflächen werden wie gereinigt? Welches Reinigungsmittel ist am effizientesten, schont aber gleichzeitig Gesundheit und Umwelt? Für die Anwendung von Gefahrenstoffen gibt es klare Sicherheitsvorschriften und Desinfektions- sowie Hygienerichtlinien von der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG Bau), die zwingend eingehalten werden müssen.

Es dürfen niemals gesundheitsgefährdende Chemikalien oder ungeeignete Putzmittel zum Einsatz kommen. Auch das Equipment muss passen. Darauf achtet das geschulte Reinigungspersonal penibel. Beauftragen Sie also ausschließlich zertifizierte Anbieter, die den Ansprüchen gerecht werden. Die ISO-Norm 9001 sorgt für Vergleichbarkeit in der Branche und ist ein Garant für gleichbleibend hohe Qualität.

Ein Beruf mit glänzenden Aussichten

Im Jahr 2017 arbeiteten über 660.000 Beschäftigte in mehr als 22.000 Unternehmen im Gebäudereiniger-Handwerk – eine Boom-Branche. Aber kein Job für jedermann. Der Bedarf steigt stetig, doch Fachkräfte fehlen. Händeringend gesucht werden sowohl motivierter Nachwuchs als auch ausgebildete Gebäudereiniger mit Praxiserfahrung.

Saubere Sache: Ausbildung in der Gebäudereinigung

Die duale Ausbildung in der Gebäudereinigung dauert drei Jahre und erfordert mindestens einen Hauptschulabschluss. Bewerber sollten möglichst schwindelfrei sein, da die Reinigung am und im Gebäude mitunter Tätigkeiten auf Leitern und Gerüsten erfordert. Ein Grundverständnis in Sachen Chemie, Mathematik und Physik schadet nicht, denn der tägliche Umgang mit und das exakte Anmischen von Reinigungsmitteln ist kein Kinderspiel.

Im ersten Lehrjahr verdienen Auszubildende je nach Bundesland zwischen 645 und 700 Euro, im zweiten Lehrjahr 775 bis 835 Euro, im letzten Ausbildungsjahr zwischen 905 und 975 Euro. Der Tariflohn in den alten Bundesländern liegt aktuell bei 10,30 Euro pro Stunde, ab 2020 soll der Mindestlohn in der Gebäudereinigung einheitlich auf 10,80 Euro steigen. „Das Einstiegsgehalt in der Branche beginnt bei 1.500 Euro“, berichtet tagesschau.de. Wer engagiert ist, kann sich hocharbeiten, eine Teamleitung übernehmen oder sich mit dem eigenen Betrieb selbstständig machen.