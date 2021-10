Nach Spiegel TV-Reportage „Saarbrooklyn“ : „Zwischen Moloch und Metropole“: ProSieben-Sendung „Taff“ zeigt Saarbrücken als Stadt der Kontraste

Saarbrücken Nach dem häufig kritisierten Beitrag von Spiegel TV über „Saarbrooklyn“ zeigt nun das ProSieben-Format „Taff“ einen neuen Bericht. An diesem Donnerstag lief Teil 2 der Reportage.

Schon beim ersten Mal gab es viel Kritik. 2019 hat Spiegel TV einen Beitrag über Saarbrücken mit dem Titel „Saarbrooklyn“ gezeigt, in dem die Landeshauptstadt des Saarlandes sehr negativ dargestellt wurde. Politik, die Stadt selbst und viele saarländische Rapper schlossen sich zusammen, um zu zeigen, dass ihre Stadt noch so viel mehr zu bieten hat.

Nachdem am Dienstag Teil eins der Serie über die saarländische Landeshauptstadt lief, konnten die Taff-Zuschauer heute erneut Einblicke in das Leben einiger Saarbrücker gewinnen.

Dabei wird Saarbrücken als „Stadt der Kontraste“ dargestellt. Das zeigt sich auch in der Einleitung des Moderators Thore Schölermann, in der er erwähnt, dass zu Beginn der Woche ein 36-jähriger Mann in der Saarbrücker Innenstadt erstochen wurde. Im Kontrast dazu, wird in der Nähe des Tatorts in der kommenden Woche eine vegane Metzgerei eröffnet.