Die wichtigsten Infos für Allergiker Pollenallergie: Symptome, Behandlung und Flugkalender 2024 im Überblick

Bei einer Pollenallergie kommt es zu einer Überreaktion des Immunsystems auf einen Stoff, der ihm eigentlich nicht schadet: den Pollen, beziehungsweise den in ihnen enthaltenen Eiweißen. Dabei dauert der Prozess in der Regel ein Jahr. Beim ersten Kontakt bildet das Immunsystem Antikörper, allerdings brechen in diesem Stadium noch keine Symptome aus. Das passiert erst beim zweiten Kontakt: Der Körper, der bereits Antikörper gebildet hat, reagiert auf den Stoff.