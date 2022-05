Die wichtigsten Infos für Allergiker : Pollenallergie: Symptome, Behandlung und Flugkalender 2022 im Überblick

Service Jedes Frühjahr wieder erwischt es diejenigen, die auf bestimmte Pollen allergisch reagieren. Sie leiden unter Pollenallergie, im Volksmund auch Heuschnupfen genannt. Was Sie darüber wissen sollten, erklären wir hier.

Für die einen ist der Frühling die schönste Zeit des Jahres, für die anderen bedeutet er juckende Augen und eine laufende Nase. Bei rund 15 Prozent der Erwachsenen wird laut Allergieinformationsdienst des Helmholtz Zentrums in München im Laufe ihres Lebens ein Heuschnupfen diagnostiziert.

Was sind Pollen?

Pollen sind Blütenstaub. Dieser Staub, der zu bestimmten Jahreszeiten in der Luft zu finden ist und Allergikern das Leben schwer macht, besteht aus Pollenkörnern. Das sind die Keimzellen von Pflanzen, die für die Fortpflanzung gebraucht werden. Die Samen einer Pflanze werden in den Pollenkörnern entweder durch Wind oder auch durch Bienen zu anderen Pflanzen transportiert. Einige von ihnen wie Erle, Hasel oder Gräser können Allergien auslösen.

Was ist eine Pollenallergie?

Bei einer Pollenallergie kommt es zu einer Überreaktion des Immunsystems auf einen Stoff, der ihm eigentlich nicht schadet: den Pollen, beziehungsweise den in ihnen enthaltenen Eiweißen. Dabei dauert der Prozess in der Regel ein Jahr. Beim ersten Kontakt bildet das Immunsystem Antikörper, allerdings brechen in diesem Stadium noch keine Symptome aus. Das passiert erst beim zweiten Kontakt: Der Körper, der bereits Antikörper gebildet hat, reagiert auf den Stoff.