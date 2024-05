Angreifer von Polizei niedergeschossen Messerangriff auf Marktplatz in Mannheim

Mannheim · Mitten in der Mannheimer Innenstadt greift ein Mann am Freitag mehrere Menschen mit einem Messer an. Die Polizei stoppt den Angreifer mit mindestens einem Schuss.

31.05.2024 , 13:21 Uhr

Am Freitagvormittag, 31. Mai, läuft ein Großeinsatz auf dem Mannheimer Marktplatz. (Symbolbild) Foto: dpa/Rene Priebe

Von SZ Redaktion und dpa

Bei einem Einsatz auf dem Mannheimer Marktplatz hat die Polizei einen Angreifer niedergeschossen. Der Mann wurde dabei nach Polizeiangaben vom Freitag verletzt. Er hatte zuvor mehrere Menschen mit einem Messer angegriffen und verletzt. Unter den Verletzten befindet sich auch ein Polizeibeamter. Über Ausmaß und Schwere der Verletzungen liegen bislang noch keine Informationen vor. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe nicht, sagte eine Polizeisprecherin. Zum Motiv liegen noch keine gesicherten Informationen vor Das Motiv der Tat sei derzeit noch unklar. Ob die Messerattacke einen politischen Hintergrund habe, sei Gegenstand der Ermittlungen. Laut einem Bericht der Welt soll sich der Angriff gegen eine Kundgebung der rechtspopulistischen Bürgerbewegung Pax Europa gerichtet haben. Rettungskräfte und auch ein Rettungshubschrauber seien im Einsatz, sagte die Polizeisprecherin. Der Marktplatz sei abgesperrt worden, zudem seien Sichtschutzwände aufgebaut worden.Der Mannheimer Marktplatz befindet sich mitten in der Innenstadt der 300.000-Einwohner-Stadt im Norden Baden-Württembergs. Ausführlicher Bericht folgt.

(dpa)