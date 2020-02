Folgen des Orkans „Sabine“ im Saarland : Saarland kommt bei Sturmtief „glimpflich“ davon

Saarbrücken Das Sturmtief „Sabine“ hat im Saarland eine Vielzahl von Einsätzen der Feuerwehren und Polizei ausgelöst. Das Saarland sei insgesamt „relativ glimpflich davongekommen“. Es habe bisher zum Glück keine Todesopfer gegeben, sagte ein Polizeisprecher.

Am Sonntagabend war aber eine Frau am Klinikum Saarbrücken durch einen umstürzenden Baum lebensgefährlich verletzt worden. Nach Angaben des Sprechers wurde die Polizei mehr als 360 Mal zu Einsätzen gerufen, und die Feuerwehren mussten doppelt so oft ausrücken. Meist hätten Bäume und Äste von Straßen beseitigt werden müssen, teilte die Polizei mit.