Debatte um Klima-Protest : Polizei ermittelt gegen Klimaaktivisten wegen Blockade: Radfahrerin nach Unfall in Berlin gestorben

Berlin Die Radfahrerin, die am Montag einen Unfall mit einem Betonmischer in Berlin hatte, ist gestorben. Der Unfall hatte für bundesweites Aufsehen gesorgt, da die Rettungskräfte sich vermutlich wegen eines durch einen Klimaprotest verursachten Staus verspäteten.

Eine Radfahrerin ist am Montag in Berlin bei einem Unfall von einem Betonmischer überrollt worden. Sie erlag am Donnerstagvormittag ihren Verletzungen und starb im Krankenhaus. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit.