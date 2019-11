Hohe Arbeitsbelastung : Zusammenbrüche im Bundestag – macht Politik krank?

Berlin Schreck-Momente im Bundestag: Binnen weniger Stunden sind gleich zwei Abgeordnete im Plenum zusammengebrochen. Liegt das an der hohen Arbeitsbelastung? Ralph Brinkhaus, Chef der Unionsfraktion, nahm am Freitag seine Rede zum Anlass, um noch einmal an die Schock-Sekunden vom Vortag zu erinnern.

Abgeordnete seien auch nur Menschen und verfügten über eine „begrenzte Belastbarkeit“. Inzwischen gehe es beiden Parlamentariern aber wieder besser.

Am Donnerstagvormittag war der Essener Abgeordnete Matthias Hauer (41,CDU) am Rednerpult ins Stocken geraten und musste ärztlich versorgt werden. Am Abend erlitt die Linken-Politikerin Simone Barrientos (56) einen Schwächeanfall. In beiden Fällen wurde die Sitzung unterbrochen. Und das nicht zum ersten Mal. Manche Abgeordnete erinnern sich noch an den Juni 2013. Damals hatte die Linken-Parlamentarierin Agnes Alpers im Plenum einen Schlaganfall erlitten, der zu einer dauerhaften Behinderung führte. Bis vor ein paar Wochen sorgten die Zitteranfälle von Angela Merkel (CDU) für Aufregung.

Nach Einschätzung des SPD-Gesundheitsfachmanns Karl Lauterbach gehen Politiker einem sehr ungesunden Beruf nach. „Das Stressniveau ist erheblich. Spitzenpolitiker kommen auf eine Arbeitszeit zwischen 70 und 90 Stunden pro Woche. Und am Wochenende geht es weiter“, sagte Lauterbach unserer Redaktion. Es gebe viele Termine, die nach Mitternacht endeten, aber anschließend wieder am frühen Morgen beginnen würden.