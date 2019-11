Sinkende Zahl : 2019 bislang weniger Organspenden

Frankfurt Die Zahl der Organspender ist in den ersten zehn Monaten dieses Jahres im Vergleich zum Vorjahreszeitraum leicht gesunken. Nach dem deutlichen Anstieg im vergangenen Jahr sei 2019 die Zahl der Organspender um 1,5 Prozent auf 775 zurückgegangen, sagte der Medizinische Vorstand der Deutschen Stiftung Organtransplantation (DSO), Axel Rahmel, am Donnerstag in Frankfurt am Main.

