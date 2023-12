Angeblich seit Jahren an Krebs erkrankt „Er wird fehlen“ – Politiker reagieren auf den Tod von Wolfgang Schäuble

Die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ließ über ihr Büro ein Statement veröffentlichen: „ Deutschland verliert mit ihm eine überragende Persönlichkeit mit politischer und programmatischer Weitsicht. Wolfgang Schäuble hatte die Fähigkeit, weit über den Tag hinaus große politische Entwicklungen zu erkennen und zu gestalten. Ich trauere um einen Politiker, der unser Land in vielfältiger Weise geprägt hat. Er gehörte zu den Architekten der Deutschen Einheit. Er war ein Vordenker der deutsch-französischen Freundschaft und leidenschaftlicher Europäer. Als junge Ministerin war Wolfgang Schäuble mir politischer Lehrmeister. Als Bundesinnenminister und Bundesfinanzminister war er einer der Anker meiner ersten drei Kabinette. Als seine Generalsekretärin während seiner Zeit als Vorsitzender der CDU Deutschlands lernte ich ihn als überzeugten Christdemokraten kennen, der sich neuen Entwicklungen gegenüber offen und neugierig zeigte. Gespräche mit ihm waren für mich immer eine intellektuelle Bereicherung. Ich bewunderte seine Disziplin, auch sich selbst gegenüber, die er trotz und mit seiner Querschnittlähmung nach einem Attentat aufbrachte. Wolfgang Schäubles Stimme werden wir in Deutschland vermissen, sein Rat wird mir persönlich fehlen. Ich denke in diesen Stunden an seine Frau Ingeborg und seine Kinder und wünsche ihnen Trost, Beistand und Kraft.“