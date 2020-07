Wochenlang kein Training : Corona-Pandemie bremst Merkels Bodyguards aus

Berlin Selbst, wenn Angela Merkel auf die Schnelle im Supermarkt ein paar Dinge einkauft oder die Kanzlerin im Urlaub ist, sind sie an ihrer Seite: Personenschützer. Sie sind die Schattenmänner und -frauen im Hintergrund.

Sonnenbrille, Knopf im Ohr, Bewaffnung unter dem Sakko. Ohne die Beamten des Bundeskriminalamtes treten Merkel, Innenminister Horst Seehofer oder Finanzminister Olaf Scholz nirgendwo auf. Nun hat das Corona-Virus auch die Bodyguards ausgebremst. Nach Informationen unserer Redaktion haben die Sicherheitskräfte wochenlang nicht trainieren können – und zwar wegen der Corona-Beschränkungen. Das, so heißt es, sei im Umfeld von besonders gefährdeten Politikern durchaus mit Sorge gesehen worden. Wer Personenschützer beim BKA werden will, muss nicht nur eine Spezialausbildung absolvieren. Fitness ist für den Job unerlässlich. Zum Berufsalltag gehört dann auch kontinuierliches Training in Selbstverteidigung und Schießen, um für den Ernstfall gerüstet zu bleiben.