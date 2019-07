Nach Sicherheitsbedenken : Lufthansa fliegt wieder nach Kairo

Frankfurt/Kairo Der deutsche Flugstopp endet, die Briten machen weiter. Aus Ägypten gibt es Kritik.

Nach eintägiger Unterbrechung setzt die Lufthansa ihren Flugbetrieb nach Kairo fort. Am Sonntag startete mit etwa zwei Stunden Verspätung eine Maschine aus Frankfurt in Richtung ägyptischer Hauptstadt. Die Airline hatte ihre Flüge nach Kairo am Samstag ohne nähere Angaben aus Sicherheitsbedenken gestrichen. Die Fluggesellschaft British Airways hatte ihre Flüge nach Kairo sogar für mindestens sieben Tage ausgesetzt. Als Grund nannte das Unternehmen mögliche Risiken für die Sicherheit der Passagiere und der Crew-Mitglieder.