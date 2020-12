Verhandlungen zwischen EU und Großbritannien : Alles hängt am Fisch und an den Fangquoten

Das Thema Fischerei ist bei den Verhandlungen zwischen London und Brüssel emotional aufgeladen. Foto: dpa/Thibault Camus

London Auch am Montag gingen die Verhandlungen zwischen London und Brüssel um ein künftiges Handelsabkommen weiter. Welche Möglichkeiten gibt es jetzt noch?

Von Katrin Pribyl

„Macht‘s gut, und danke für den Fisch“, lautet der Titel eines Bands der Romanserie „Per Anhalter durch die Galaxis“ – und mittlerweile ist der Satz auch in Kreisen der Brexit-Hardliner im Königreich ein gern zitierter Abschiedsgruß, würde er sich ihrer Meinung nach doch perfekt eignen, um die Gespräche mit der EU einzustellen. Sie fordern einen harten Bruch ohne Deal.

Aber auch am Montag verhandelten Brüssel und London weiter um ein künftiges Handelsabkommen. Der verbliebene Knackpunkt ist ausgerechnet die wirtschaftlich unbedeutende, aber emotional aufgeladene Fischerei. Die britische Regierung fordert, dass die Staatengemeinschaft beim Streit um Fangquoten in britischen Gewässern nachgibt, nachdem London beim sogenannten „Level Playing Field“ Zugeständnisse gemacht hat, der Gewährleistung eines fairen Wettbewerbs. Insidern zufolge präsentiert sich aber vor allem Paris stur und warnt vor einem Ausverkauf der europäischen Interessen. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron fürchtet Proteste der eigenen Fischer, die sich sorgen, dass sie bald nur noch eingeschränkt in britischen Gewässern fischen dürfen. Großbritanniens Premier Boris Johnson braucht jedoch einen Erfolg beim Fisch, um seinen rebellischen Abgeordneten in der konservativen Partei ein Abkommen verkaufen zu können. Ist ein Kompromiss in letzter Minute noch möglich?

Am gestrigen Montag signalisierte das Europäische Parlament seine Bereitschaft, auch weiterhin alles zu tun, damit es am Jahreswechsel nicht zu einem No Deal kommt. Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses, David McAllister (CDU), sagte nach einer Sitzung der sogenannten EU-UK-Koordinierungsgruppe gegenüber unserer Zeitung, man werde „jeden Schritt tun, um Störungen für unsere Bürger und Unternehmen zu minimieren“. Das Abgeordnetenhaus hatte in der Vorwoche betont, es könne eine Vereinbarung über ein Abkommen nur dann noch ratifizieren, wenn es bis zum vergangenen Sonntag zustande komme.

Der Grund: Die 705 Volksvertreter bestehen auf genügend Zeit, um das Dokument – die Angaben zum Umfang schwanken zwischen 700 und 1800 Seiten – prüfen zu können. Die Frist ist inzwischen verstrichen. Sollte den Partnern in den nächsten Tagen doch noch ein Durchbruch gelingen, bliebe nun wohl nur die Möglichkeit, den Vertrag zunächst ohne Ratifizierung in Kraft zu setzen und diese dann im Januar nachzuholen. Allerdings schießt sich das EU-Parlament damit selbst ins Aus. Denn die Variante müsste vom Ministerrat der Mitgliedstaaten beschlossen werden. Ein anderer Weg wäre eine technische Auszeit über den Jahreswechsel hinweg. Dabei werden die Uhren angehalten und die Gespräche im neuen Jahr fortgesetzt. Allerdings gilt dies als eher unwahrscheinlich. Sollten die Gespräche scheitern, würden in Großbritannien ab 2021 die Regeln der Welthandelsorganisation greifen, inklusive Zölle und Zollkontrollen.