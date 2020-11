Kostenpflichtiger Inhalt: Corona : Wie die Saar-Politik die Bund-Länder-Beratungen zu den Corona-Maßnahmen sieht

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Michael Müller, Regierender Bürgermeister von Berlin, nehmen an einer Videokonferenz mit den Regierungschefs der Bundesländer teil. Foto: dpa/Jesco Denzel

Saarbrücken In einer Zwischenbilanz zu den Anfang November in Kraft getretenen verschärften Corona-Maßnahmen sieht Saar-Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) die erhoffte Trendwende bisher ausgeblieben. Obwohl es gelungen sei, das Infektionsgeschehen ein wenig abzubremsen, sei man von der angepeilten Inzidenzmarke von 50 Infizierten pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen „noch weit entfernt“, sagte Hans am Montag nach den Beratungen von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Ministerpräsidenten.