Corona-Ampel : Handel und Gastronomie glauben weiter an das „Saarland-Modell“

Handel und Gastronomie glauben weiter an das „Saarland-Modell“

Saarbrücken Seit Ostern laufen die testbasierten Öffnungen, aber die Entwicklung der Corona-Zahlen lässt einen neuen Lockdown wahrscheinlicher werden. Wie Handel und Gastronomie im Saarland auf die drohende roten Corona-Ampel blicken.

Die Hoffnung, dass das Saarland grundsätzlich an seinem Modell festhält, hatte allerdings am Donnerstag noch niemand aufgegeben. Michael Genth vom Handelsverband Saarland (HDE) verwies noch einmal auf eine Studie der Technischen Universität (TU) Berlin, nach der der Handel keineswegs zu den Pandemietreibern gehöre. Seien das nicht vor allem die privaten Treffen? Genth hofft bei einer möglichen Verschärfung der Maßnahmen im Saarland in den kommenden Wochen auf eine Regelung, mit der „wir alle leben können“. Termin-Shopping, sagt er, „wäre ein gangbarer Weg“. Einkaufen nach Vereinbarung, ein Kunde auf 40 Quadratmetern. Außerdem brauche der Handel Pläne zur Wiedereröffnung sowie eine Verlängerung der Unterstützungsmaßnahmen.