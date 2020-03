Neue Maßnahmen beschlossen : Wie der Landkreis Neunkirchen gegen das Virus kämpft

Neunkirchen Der Landkreis Neunkirchen hat Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Covid-19-Virus beschlossen. Hier ein Überblick.



● Sozialamt: die jeweiligen Sacharbeiter unter den bekannten Durchwahlen erreichbar. Per Email sozialamt@landkreis-neunkirchen.de Bei sonstigen Anfragen wenden Sie sich bitte an (0 68 24) 90 60



● Jugendamt (Ansprechpartner für die Notbetreuung an Kindergärten) (0 68 24) 9 06 73 00, - 73 25 oder jugendamt@landkreis-neunkirchen.de



● Schulverwaltung (Ansprechpartner für die Notbetreuung an den weiterführenden Schulen) unter (0 68 24) 9 06 34 29, -33 10



● Untere Bauaufsichtsbehörde (UBA) unter (0 68 24) 9 06 56 92,- 5681 Bauanträge sind bis auf Weiteres ausschließlich per Post einzureichen.



● Bildung und Teilhabe unter (0 68 24) 90 77 35 Anträge und Unterlagen sind bis auf Weiteres ausschließlich per Post oder Email an but@landkreis-neunkirchen.de einzureichen. Alle übrigen Abteilungen und Sachbereiche erreichen Sie unter der zentralen Rufnummer (0 68 24) 90 60





● Alle Sporthallen des Landkreises sind bis auf Weiteres geschlossen Alle eigenen Veranstaltungen des Landkreises werden bis auf Weiteres abgesagt.



● Bei der Kreisvolkshochschule finden ab Montag, 16. März, keine Veranstaltungen oder Kurse mehr statt.



● Die Tourismus- und Kulturzentrale des Landkreises in Landsweiler-Reden bleibt ebenfalls bis auf Weiteres komplett geschlossen und ist nur noch telefonisch erreichbar.



● Die Busse der NVG GmbH werden ab Montag, 16. März, bis voraussichtlich Freitag, 24. April, nach dem Ferienfahrplan fahren. Zudem können Fahrkarten nur noch in den Vorverkaufsstellen oder online erworben werden.



● Bei allen Fragen rund um den Covid-19-Virus stehen Ihnen Ansprechpartner Montag bis Donnerstag 8 bis 15.30 Uhr und freitags 8 bis 12 Uhr unter (0 68 24) 9 06 14 87, -1488 zur Verfügung. Ansonsten können Sie sich auch an die Hotline des Gesundheitsministerium (06 81) 501 44 22 (Montag bis Freitag 7 bis 24 Uhr ; Samstag/Sonntag 9 bis 15 Uhr).