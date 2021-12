Der Landwirtschaftsminister und seine Pläne : „Mehr regional und mehr Bio“ – Wie Cem Özdemir die Deutschen dazu bringen will, sich gesünder zu ernähren

Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) will gesündere Ernährung fördern. Foto: dpa/Marijan Murat

Berlin Zu viel Zucker, Fett und Salz: Laut Landwirtschaftsminister Özdemir ernähren sich die Deutschen zu ungesund. Er will der Industrie neue Vorgaben machen – und die Lebensmittelpreise erhöhen.

Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) hat sich gegen Dumping-Preise für Lebensmittel ausgesprochen. „Es darf keine Ramschpreise für Lebensmittel mehr geben, sie treiben Bauernhöfe in den Ruin, verhindern mehr Tierwohl, befördern das Artensterben und belasten das Klima“, sagte Özdemir der „Bild am Sonntag“. Er sagte zudem einen Hanf-Boom auf deutschen Feldern nach der Legalisierung von Cannabis voraus und kündigte verbindliche Regelungen für weniger Zucker in Lebensmitteln an.

Zu den Lebensmittelpreisen sagte Özdemir: „Manchmal habe ich das Gefühl, ein gutes Motoröl ist uns wichtiger als ein gutes Salatöl“. Lebensmittel dürften zwar kein Luxusgut werden, doch der Preis müsse „die ökologische Wahrheit stärker ausdrücken“.

Info Bauern besorgt wegen hoher Düngerpreise Viele Landwirte gehen angesichts massiv gestiegener Kosten für Düngemittel besorgt ins neue Jahr. „Sollten die Preise auf diesem Niveau bleiben und es zu Lieferengpässen kommen, könnte es zu teilweise erheblichen Ertragsrückgängen bei der Ernte 2022 kommen“, heißt es in einem Marktbericht des Bauernverbands. Jüngste Spannungen mit Russland, die Energiekrise in China und eine nicht nachlassende globale Nachfrage nach Düngern ließen ein solches Szenario realistisch erscheinen. Bei Stickstoffdünger habe es wegen massiver Verteuerungen von Erdgas, das bei der Herstellung eingesetzt wird, Preissteigerungen von bis zu 236 Prozent gegeben, heißt es in dem Marktbericht für 2021. Zugleich hätten einige europäische Hersteller die Produktion reduziert. Die Lage sei nach wie vor kritisch.

Der bekennende Vegetarier will unter anderem die Zahl der Nutztiere in Deutschland einschränken: „Besser wäre, weniger Tiere und die besser halten.“ Die Investitionsförderung für Landwirte werde er künftig auf gute Haltungsbedingungen in den Ställen ausrichten. Dies sei ein „Win-Win für Mensch und Tier“. Außerdem kündigte Özdemir an, „schon im nächsten Jahr mit einer klar verständlichen Tierhaltungskennzeichnung auf Fleisch für mehr Transparenz“ zu sorgen.

Um den Tierschutz besser durchsetzen zu können, will Özdemir den Strafrahmen erhöhen. Gleichzeitig brauche es entsprechende Kontrollen. „Wir wollen die Rechtsgrundlage für eine kameragestützte Überwachung in großen Schlachthöfen schaffen, damit wir wissen, was da passiert“, sagte der Minister.

Für den Wandel in der Landwirtschaft will Özdemir auch die „Nachfragemacht des Staats“ nutzen: Die Verpflegung in öffentlichen Einrichtungen solle auf „mehr regional und mehr Bio“ umgestellt werden. „Der Staat muss da Vorbild sein.“

Sobald das geplante Gesetz zur Cannabis-Legalisierung in Kraft tritt, rechnet Özdemir mit einem Hanf-Boom in Deutschland. „Viele Bäuerinnen und Bauern stehen in den Startlöchern, um Hanf anzubauen“, sagte er. „Sobald der Bundestag das Gesetz des Gesundheitsministers verabschiedet hat, wird die Landwirtschaft auch diese Nutzpflanzen anbauen“. Der Minister glaubt an positive Folgen für die Gesellschaft und die Kriminalitätsbekämpfung durch die Cannabis-Freigabe. „Niemand soll sich die Birne wegkiffen, aber ich freue mich, dass der Irrsinn des Cannabis-Verbots endlich endet“.

Schließlich kündigte Özdemir verbindliche Regelungen an, um Lebensmittel gesünder zu machen. „Deutschland ernährt sich insgesamt zu ungesund“, betonte Özdemir. Über die Hälfte der Erwachsenen seien übergewichtig, sagte er der Zeitung. „Der Grund dafür sind zu viel Zucker, Fett und Salz, vor allem in Fertigprodukten“.

Die Politik habe „zu lange versucht, die Industrie mit freiwilligen Selbstverpflichtungen zur Reduktion dieser Inhaltsstoffe zu bewegen“. Damit sei Schluss. „Mit mir wird es verbindliche Reduktionsziele geben.“ Werbung für ungesunde Lebensmittel wie „Süßigkeiten, Limonaden und Chips, die sich an Kinder richtet“, dürfe es demnach auch nicht mehr geben.

