Wegen Coronavirus : Krankschreibung per Telefon bei Erkältung

Krankschreibung per Telefon bei Erkältung

Saarbrücken Wer an einer leichten Erkrankung der oberen Atemwege leidet, kann sich nun per Telefon krankschreiben lassen. Die Sonderregelung wegen des Coronavirus gilt vorerst für vier Wochen – für wen genau?

Darauf haben sich die Kassenärztliche Bundesvereinigung und der Spitzenverband der Gesetzlichen Krankenkassen (GKV) am Montag in Berlin geeinigt. Die Regelung greift ab sofort für zunächst vier Wochen. Sie soll Ärzten wie Patienten helfen, teilen die beiden Organisationen in einer gemeinsamen Presseerklärung mit.