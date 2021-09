Berlin : „Kein Programm liefert schlüssige Konzepte“: Parteien versagen beim Thema Klimaziele

Berlin Mit keinem der Wahlprogramme der Bundestagsparteien können einer Studie zufolge die deutschen Klimaziele erreicht werden. „Die Unterschiede zwischen den Parteien sind deutlich – jedoch liefert kein Programm schlüssige Konzepte, um die im neuen Klimaschutzgesetz gesetzten Ziele für das Jahr 2030 vollständig zu erreichen“, lautet das Fazit der Untersuchung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW).

Das Grünen-Programm schneidet noch am besten ab, da es konkrete und geeignete Vorschläge enthalte. Am schlechtesten wird die FDP bewertet. Gelobt werden zwar Markt-Konzepte wie der CO 2 -Preis sowie die internationale Klimapolitik. Es fehlten aber spezifische Konzepte in einzelnen Sektoren, um die verbleibende Zeit effektiv zu nutzen.