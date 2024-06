9. Juni 2024 Wen soll ich wählen? – Jetzt im Wahl-O-Mat zur Europawahl 2024 checken

Am 9. Juni wird ein neues Europaparlament gewählt. Doch welche Partei steht für was? Sie können direkt bei uns mit dem Wahl-O-Mat testen, welche Partei Ihre Interessen und Meinungen am besten vertritt.

07.06.2024 , 15:08 Uhr