Vereidigung in Berlin : Neue Verteidigungsministerin will Bundeswehr in die Mitte der Gesellschaft rücken

Neue Verteidigungsministerin will Bundeswehr in die Mitte der Gesellschaft rücken

Berlin Während der Sondersitzung des Bundestages hat Annegret Kramp-Karrenbauer gefordert, die Bundeswehr finanziell zu stärken.

Die Saarländerin und CDU-Bundeschefin Annegret Kramp-Karrenbauer hat während der Sondersitzung des Bundestages in Berlin zu ihrer Vereidigung als neue Verteidigungsministerin mehr Geld für die Bundeswehr gefordert. Eine gute Ausbildung und adäquate Ausstattung gingen Hand in Hand. Gleichzeitig sagte sie, dass extremistische Strömungen in der Armee nichts verloren haben. Um die Bundeswehr in die Mitte der Gesellschaft zu holen, wünscht sie sich unter anderem ein Gelöbnis vor dem Reichstag, dem Sitz des Parlaments.