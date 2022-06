Verfassungsschutzbericht vorgestellt : Verfassungsschützer waren selten so intensiv gefordert wie in diesen Zeiten

Verfassungsschützer waren selten so intensiv gefordert wie in diesen Zeiten

Berlin Der neue Verfassungsschutzbericht bietet wenig Anlass für Optimismus. Die Szene der sogenannten Reichsbürger wächst. Rechtsterroristische Ideologien finden im Netz Anhänger, die teilweise noch im Kinderzimmer wohnen. Die Ursachen sind vielfältig.

Die Zahl der Menschen mit rechtsextremistischen Einstellungen ist erneut leicht gestiegen. Laut Bericht wuchs das Personenpotenzial im rechtsextremistischen Spektrum binnen eines Jahres um rund 1,8 Prozent auf 33 900 Menschen an.

Die AfD-Nachwuchsorganisation Junge Alternative (JA) und die „Anhänger des formal aufgelösten Personenzusammenschlusses „der Flügel“ (Verdachtsfall)“ werden im Bericht als „Sonstiges rechtsextremistisches Personenpotenzial in Parteien“ aufgeführt. Dieser Kategorie rechnete der Verfassungsschutz im vergangenen Jahr 7500 Menschen zu. Damit war das Personenpotenzial hier um 1100 Personen geringer als im Vorjahr. Im Urteil des Kölner Gerichts hieß es: „Neben dem verfassungsfeindlichen Volksverständnis der JA ist in den Äußerungen der Funktionäre und Landesverbände der JA auch eine massive ausländerfeindliche Agitation festzustellen.“ Gegen die Verdachtsfall-Beobachtung mit nachrichtendienstlichen Mitteln hat die AfD jetzt Berufung eingelegt. Und zwar sowohl was die Gesamtpartei angeht, als auch die Nachwuchsorganisation und den früheren „Flügel“.