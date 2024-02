Medienbericht Plan beim Verfassungsschutz – ganze AfD als „gesichert extremistische Bestrebung“

Damit könnte der Bundespartei das drohen, was bereits für ihre Nachwuchsorganisation Junge Alternative gilt. Ein Gericht hatte dies in diesem Monat noch einmal bestätigt. Das Oberverwaltungsgericht in Münster befasst sich aktuell in einem Berufungsverfahren noch mit einer Klage der AfD. Die wehrt sich gegen die seit Anfang 2021 geltende Einstufung als Verdachtsfall.