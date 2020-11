US-Präsidentenwahl : Die Trump-Fans wollen nicht locker lassen

Washington Zehntausende Anhänger gehen in Washington auf die Straße und feiern ihr Idol als wahren Wahlsieger. Mit dabei auch Mitglieder der rechtsextremen „Proud Boys“.

Als US-Präsident Donald Trump am Samstag mit seinem Konvoi an schwarzen SUV das Weiße Haus für einen Trip zum Golfplatz verlässt, ist sein Ausflug gut getimt. Denn entlang der Straße stehen zahlreiche Anhänger, die zum „Marsch der Millionen“ nach Washington gekommen sind. Sie jubeln, als sie Trump erblicken, der ihnen das „Daumen nach oben“-Signal gibt. Die Demonstration und der Blick aus seinem gepanzerten Fahrzeug dürften Trump noch einmal das Gefühl gegeben haben, von einer Mehrheit der US-Bürger geliebt zu werden. Doch die harsche Realität der Zahlen spricht eine andere Sprache. Joe Biden hat landesweit mittlerweile einen Vorsprung von fast fünf Millionen Stimmen. Und allein am Freitag verlor der Präsident nicht nur zahlreiche Klagen gegen die Auszählung, sondern auch mehrere Anwaltskanzleien, die unter dem Druck der Öffentlichkeit ihr Mandat niederlegten. Doch die Unterstützer stehen mit ihren roten „Trump“-Baseballkappen weiter in Treue fest zum Wahlverlierer. „Seid ihr bereit für vier weitere Jahre?“, fragt eine Sprecherin der Gruppe „Women for America First“. Die Menge auf der „Freedom Plaza“ jubelt frenetisch. Menschen aus den ganzen USA seien gekommen, um Trump zu stützen und die „Integrität der Wahlen zu schützen“, so die Frau am Mikrofon. Dann kündigt sie einen Fussmarsch zum nahen obersten Gerichtshof, dem Supreme Court, an – völlig verkennend, dass Trump dieses Gericht nicht direkt anrufen kann und die Richter durchaus jeden Fall, der sie von untergeordneten Gerichten erreicht, ablehnen können.