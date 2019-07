US-Geheimdienstkoordinator Dan Coats räumt seinen Posten : Dan Coats, der Abweichler

Washington Der US-Geheimdienstkoordinator und der US-Präsident lagen oft über Kreuz. Nun geht Coats – und ein Trump-Getreuer kommt.

Ein Vorgang, der schon fast zur Routine geworden ist: In der Regierung von US-Präsident Donald Trump gibt es den nächsten gewichtigen Personalwechsel. Geheimdienstkoordinator Dan Coats wird seinen Posten am 15. August räumen, wie Trump auf Twitter bekanntgab. Coats selbst erklärte in einem Schreiben, es sei für ihn an der Zeit, zum nächsten Kapitel überzugehen. Neuer Geheimdienstkoordinator soll nach dem Willen Trumps der republikanische Abgeordnete John Ratcliffe werden. Er gilt als treuer Gefolgsmann.