Von der Leyen gewinnt Abstimmung in Straßburg : Die Kandidatin wird jetzt Präsidentin

Vor der Wahl beschreibt Ursula von der Leyen im EU-Parlament ihre Vision von Europa – und beeindruckt damit viele ihrer Gegner. Foto: dpa/Michael Kappeler

Straßburg Das EU-Parlament wählt Ursula von der Leyen als erste Frau an die Spitze der Europäischen Kommission. Grüne und SPD blieben bei ihrem Nein.

Von Detlef Drewes

(dr/dpa/afp) Es ist 19.34 Uhr an diesem Dienstagabend – und ein historischer Moment. Zum ersten Mal in der Geschichte der Europäischen Union bekommt deren wichtigste Behörde eine Frau als Chefin: Das Europäische Parlament hat die 60-jährige CDU-Politikerin Ursula von der Leyen mit einer denkbar knappen Mehrheit zur neuen Kommissionspräsidentin gewählt – mit nur 383 Stimmen, neun Ja-Voten mehr als sie brauchte (327 Gegenstimmen, 23 Enthaltungen, eine ungültig). Gegen die Stimmen der 16 deutschen SPD-Abgeordneten. Gegen das Votum der europäischen Grünen. Und auch gegen die Rechtsextremen aus Italien, Frankreich, den Niederlanden und der deutschen AfD. Das knappe Ergebnis bei ihrer Wahl sieht sie nicht als Problem. „In der Demokratie ist die Mehrheit die Mehrheit“, sagte von der Leyen nach der Abstimmung. Es sei gelungen, eine pro-europäische Mehrheit zu formieren.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) erklärte, sie freue sich „auf eine gute Zusammenarbeit“ mit ihrer bisherigen Verteidigungsministerin. Außenminister Heiko Maas (SPD) lobte von der Leyens Bekenntnis zu Rechtsstaatlichkeit und zu einem sozialen, solidarischen und souveränen Europa. „Das ist die richtige Agenda für die EU, daran wird sie sich messen lassen müssen“, sagte Maas am Dienstagabend in Berlin. CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hat das Verhalten des Koalitionspartners SPD scharf kritisiert. Von der Leyen sei mit einer „deutlichen Mehrheit“ auch der europäischen Sozialdemokraten und Sozialisten gewählt worden, sagte Kramp-Karrenbauer am Dienstagabend in Leipzig. „Umso seltsamer und befremdlicher ist die Tatsache, dass die erste Deutsche an der Spitze der Kommission seit mehr als 50 Jahren nicht die Unterstützung von SPD-Abgeordneten und Grünen-Abgeordneten im Europäischen Parlament erhalten hat“, sagte die CDU-Chefin. „Das ist etwas, was sicherlich auch in Deutschland selbst noch einmal zu Nachfragen führen wird.“

Info Verteidigungsminister soll schnell gefunden werden Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will nach eigenen Angaben „sehr schnell“ über die Nachfolge der scheidenden Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) entscheiden. Diese wichtige Funktion könne man nicht lange offenlassen, sagte die Kanzlerin am Dienstag in Berlin. Dort verdichteten sich am späten Abend Spekulationen, wonach Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) das Amt übernimmt.

1958 übernahm Walter Hallstein als erster deutscher Politiker die Leitung der Europäischen Kommission. 51 Jahre später wird ihm Ursula von der Leyen nun folgen, die am 1. November ihren aktuellen Vorgänger Jean-Claude Juncker ablöst – vorausgesetzt, sie hat bis dahin eine neue Kommission gebildet und auch für diese eine Mehrheit in der Straßburger Abgeordnetenkammer erhalten. Das wird schwierig. Der Ärger im Kreis der Volksvertreter, die sich noch am Tag nach der Europawahl dafür ausgesprochen hatten, nur einen Spitzenkandidaten zu nominieren, war groß. Dass nun die Kommissarsanwärter, die von den Regierungen eigenständig benannt werden, im Parlament aber mehrstündige Anhörungen überstehen müssen, richtig „gegrillt“ werden, darf man wohl annehmen. Da das EU-Parlament eine Kommission lediglich als Ganzes ablehnen oder akzeptieren kann, könnte von der Leyen noch eine lange Wartezeit bevorstehen.

Tatsächlich ist der politische Flurschaden gewaltig. Das zeigt dieser Dienstag. Kurz nach neun bekommt von der Leyen ihre letzte Chance, die Mehrheit der Abgeordneten von sich zu überzeugen. Es ist diese Rede, bei der alles stimmen muss. Obwohl es eigentlich unmöglich ist, die völlig unterschiedlichen und sich widersprechenden Erwartungen der 747 Zuhörer im großen Rund des Europäischen Parlamentes zusammenzuführen. Was in den rund 30 Minuten nach der in Französisch vorgetragenen Begrüßung folgt, ist nicht nur eine große Rede, sondern ein rhetorischer Höhepunkt, eine Mischung aus Persönlichem und jener „Vision von Europa“, die so viele der zurückliegenden Bewerbungsreden vermissen ließen. „Es ist genau 40 Jahre her, dass die erste Präsidentin des Europäischen Parlamentes, Simone Veil, gewählt wurde“, beginnt sie. Dies ist die Tradition, in die sie sich stellt. Solche Worte, hier in Straßburg, wo Simone Veil, die französische Holocaust-Überlende, als Ikone der Versöhnung und der europäischen Einigung gilt – es ist kein Auftakt, sondern ein Aufschlag nach Maß.

Dann erzählt sie von zu Hause, von Vater Ernst Albrecht, der 1958 Kabinettschef bei dem damaligen deutschen EU-Kommissar Hans von der Groeben war. Sie beschreibt ihren Werdegang als Mutter von sieben Kindern, als Ehefrau, als Ärztin, als Politikerin. Vor allem aber als Frau. „Seit 1958 gab es 183 Kommissare“, sagt sie. „Aber nur 35 Frauen waren darunter. Wir repräsentieren die Hälfte der Bevölkerung. Wir wollen auch die Hälfte der Verantwortung.“ Ihr Programm: Die nächste Europäische Kommission werde zur Hälfte mit Politikerinnen besetzt. Das Protokoll vermerkt an dieser Stelle „starken Applaus“. In Richtung der Grünen verspricht sie, Europa bis 2050 zum ersten klimaneutralen Kontinent zu machen. Den Sozialdemokraten sagte sie zu, die europäische Arbeitslosen-Versicherung einzuführen, die Armut zu bekämpfen und Jugendlichen ohne Job eine Beschäftigungsgarantie zu geben. Und den Mindestlohn einzuführen. Die Seenotrettung auf dem Mittelmeer will sie wieder aufnehmen. „Unsere Werte sind klar“, betont sie. „Ich will einen neuen Asylpakt.“

Je länger ihre engagiert vorgetragene Rede dauert, umso mehr Baustellen räumt sie ab. Darunter auch das Thema Demokratie. Bei der Rechtstaatlichkeit will sie keine Freiräume zulassen. Als wohltuend empfanden viele die klaren Worte zur Rechtsgemeinschaft, hier hatte es in den vergangenen Tagen immer wieder Zweifel gegeben, wie hart von der Leyen die Linie der bisherigen Kommission gegen Rechtsstaatsünder wie Ungarn und Polen fortsetzen würde. Es könne hier „keine Kompromisse geben“, sagt sie.

Die Spannung steigt im Straßburger Parlament: Die Abgeordneten stehen zur Abstimmung in einer Reihe. Foto: dpa/Marijan Murat