Problematisches Verhalten von Kindern und Eltern : Corona-Krise steigert die digitale Sucht

Berlin Eine Untersuchung von DAK und Gesundheitsforschern offenbart ein problematisches Verhalten von Kindern und ihren Eltern.

Digitale Medien sind heute nicht mehr wegzudenken. Ihr Konsum kann aber auch zum Problem werden. So hat etwa die Nutzung von Computerspielen durch Kinder und Jugendliche während des Corona-Lockdowns um 75 Prozent zugenommen. Das geht aus einer gemeinsamen Untersuchung der Krankenkasse DAK Gesundheit und Suchtforschern am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf hervor. Sie beruht auf repräsentativen Befragungen von rund 1200 Familien mit Kindern im Alter zwischen zehn und 17 Jahren. Die wichtigsten Details der am Mittwoch in Berlin vorgestellten Studie.