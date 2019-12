Neue Werbeverbote fürs Rauchen : Der „Marlboro“-Mann soll nicht mehr locken

Berlin/Saarbrücken Die Union rennt mit ihrem Plan, Plakatwerbung fürs Rauchen ab 2022 schrittweise zu verbieten, beim Koalitionspartner SPD offene Türen ein.

Rauchen schadet der Gesundheit – das bestreitet keiner. Mediziner fordern daher seit Jahren, Reklame auch auf Litfaßsäulen und Co. zu unterbinden. Die Koalition peilt das nun an – allerdings nicht auf einen Schlag. Es ist ein Durchbruch nach jahrelangem Streit mit der SPD, in dem CDU und CSU nun offenbar eingelenkt haben. Plakatwerbung fürs Rauchen soll nach dem Willen der Union ab 2022 schrittweise verboten werden. Das sieht ein Positionspapier vor, das die CDU/CSU-Fraktion nach Teilnehmerangaben am Dienstag beschlossen hat. Damit zeichnet sich in der Koalition nun eine gemeinsame Linie mit der SPD ab, um besonders junge Leute auch vor Risiken neuer Angebote zu bewahren. Angepeilt werden soll demnach ein weitgehendes Außenwerbeverbot für klassische Tabakprodukte ab 1. Januar 2022. Für Tabakerhitzer soll es ab 1. Januar 2023 greifen, für E-Zigaretten dann ab 1. Januar 2024. Mit dem Beschluss gibt die Union den Weg für Reklame-Beschränkungen frei, die Ärzte und die SPD seit langem fordern.