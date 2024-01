Befragung zur Landtagswahl 2024 Neue Umfrage: In diesem Bundesland liegt die SPD nur noch bei 3 Prozent

Die mitregierende SPD liegt demnach aktuell bei 3 Prozent (minus vier Prozentpunkte seit Anfang Dezember) und würde damit nicht mehr im Landtag vertreten sein, die FDP kommt auf 1 Prozent (minus eins). Auch die Grünen mit unverändert sieben Prozent und die Linke mit acht Prozent (plus eins) sind demnach weit abgeschlagen. Die nächste Landtagswahl in Sachsen ist am 1. September 2024 geplant.