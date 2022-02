Newsblog zur Ukraine-Krise : US-Warnung vor „blutigem“ Krieg – Putin zieht Unabhängigkeit von Separatistenregionen in Erwägung

Foto: dpa/Sergei Guneyev

Liveblog Die US-Regierung warnt im Falle eines russischen Einmarschs in die Ukraine vor einem „blutigen“ Krieg. Der russische Präsident Wladimir Putin erwägt die Anerkennung der Unabhängigkeit prorussischer Separatistenregionen in der Ostukraine. Die aktuellen Entwicklungen lesen Sie hier.

Ein massiver Truppenaufmarsch von nach westlichen Angaben rund 150.000 russischen Soldaten an der Grenze zur Ukraine nährt seit Wochen die Befürchtung, Russland könnte in das Nachbarland einmarschieren. Moskau bestreitet jegliche Angriffspläne. Biden erklärte am Wochenende, Putin habe sich bereits für einen Angriff auf die Ukraine entschieden. Aus Washingtoner Kreisen verlautete dazu, diese Aussage beruhe auf Geheimdienstinformationen.

Aus der Ostukraine wurde am Montag unterdessen fortgesetzter Beschuss gemeldet. Prorussische Separatisten im Donbass teilten mit, mindestens vier Zivilisten seien von ukrainischem Feuer in 24 Stunden getötet und mehrere verletzt worden. Das ukrainische Militär teilte mit, ein ukrainischer Soldat sei verwundet worden; die Separatisten feuerten „zynisch aus Wohngebieten, Zivilisten als Schilde“ benutzend. Es betonte, dass ukrainische Truppen nicht das Feuer erwiderten.

21. Februar, 15.35 Uhr: Putin zieht Unabhängigkeit von Separatistenregionen in Erwägung

Der russische Präsident Wladimir Putin erwägt mit seinem Sicherheitsrat die Anerkennung der Unabhängigkeit prorussischer Separatistenregionen in der Ostukraine. Putin berief das Treffen des Sicherheitsrats am Montag ein. Der Kreml hatte zunächst angedeutet, dass er die Unabhängigkeit nicht anerkennen wolle. Diese würde bedeuten, dass das Minsker Friedensabkommen für die Ostukraine von 2015 gescheitert ist. Das Abkommen hatte vorgeschrieben, dass die ukrainische Regierung den Separatistenregionen große Autonomie zuteilwerden lässt.

Der Westen befürchtet, dass Russland die Ukraine jederzeit angreifen könnte. Es wird gemutmaßt, dass die russische Regierung Kämpfe in der Ostukraine als Vorwand dafür nutzen könnte.

In im Fernsehen übertragenen Äußerungen hatten Separatistenführer Putin aufgefordert, ihre Regionen als unabhängige Staaten anzuerkennen und Verträge mit ihnen zu unterzeichnen, die militärischen Schutz für sie ermöglichen sollten. Auch das russische Unterhaus forderte die Anerkennung.

Die Separatisten werfen der ukrainischen Regierung eine Militäroffensive vor. Diese bestreitet das. Sie wirft Russland eine Provokation vor.



21. Februar, 15.31 Uhr: US-Regierung warnt vor „blutigem“ Krieg in der Ukraine

Die US-Regierung warnt im Falle eines russischen Einmarschs in die Ukraine vor einem „blutigen“ Krieg. Wenn Russlands Präsident Wladimir Putin „im großen Stil vorgehe (...) mit konventionellen Bodentruppen, denen Luft- und Raketenangriffe vorausgehen, wird es blutig zugehen“, sagte Pentagon-Sprecher John Kirby am Montagmorgen dem Sender CNN. „Ich meine, das ist kein Militär, das dafür bekannt ist, das Leben unschuldiger Zivilisten zu respektieren“, so Kirby. Man würde also in der Ukraine mit einer erheblichen Opferzahl rechnen.

Der Pentagon-Sprecher betonte außerdem, dass es eine beträchtliche Zahl von Opfern auf russischer Seite geben würde. Putin werde sich für tote russische Soldaten auch gegenüber seinen Landsleuten verantworten müssen. Kirby warnte vor einem Angriff, der „buchstäblich innerhalb von Stunden“ möglich sei. Das bedeute aber nicht, dass ein Befehl nicht zurückgenommen werden könne. „Es bedeutet nicht, dass Herr Putin nicht sagen kann: "Wissen Sie was? Ich habe meine Meinung geändert. Ich werde versuchen, hier einen friedlichen Ausweg zu finden."“, sagte Kirby weiter.

Russland hat nach westlichen Angaben etwa 150 000 Soldaten an der Grenze zum Nachbarland Ukraine zusammengezogen. Moskau widerspricht seit Wochen hartnäckig entsprechenden Befürchtungen des Westens.

21. Februar, 12 Uhr: Scholz will erneut mit Putin telefonieren

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will wegen des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine erneut mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin telefonieren. Das Gespräch werde am späteren Nachmittag stattfinden, kündigte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Montag in Berlin an. Die Unterredung sei eng mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron abgesprochen und werde sich auch um einen möglichen Gipfel mit Putin und US-Präsident Joe Biden drehen. Die Initiative dazu ging von Macron aus, der am Sonntag zweimal Putin und einmal mit Biden telefoniert hatte.

Die Bundesregierung begrüße, dass Biden ein direktes Treffen mit Putin angeboten habe, sagte Hebestreit weiter. Man hoffe, dass die russische Seite dieses Angebot annehmen werde. „Nun wäre es wichtig, die nötigen Vorbereitungen anzugehen, damit ein solcher Gipfel möglichst bald stattfinden kann.“

21. Februar, 11:30 Uhr: Biden-Putin-Gipfel geplant

Macron hatte am Sonntag mit Biden, Putin, dem britischen Premierminister Boris Johnson und dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj telefoniert. Seinem Büro zufolge sollen US-Außenminister Antony Blinken und der russische Chefdiplomat Sergej Lawrow am Donnerstag den Gipfel vorbereiten, an dem auch andere „relevante Interessengruppen Sicherheit und Stabilität in Europa“ diskutieren sollen.

Der EU-Chefdiplomat Josep Borrell begrüßte die Aussicht auf einen Biden-Putin-Gipfel. Sollte die Diplomatie scheitern, sei die EU vorbereitet, harte Sanktionen gegen Russland in Kraft zu setzen.