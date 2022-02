Newsblog zur Ukraine-Krise : USA sprechen von Putins Invasion – Präsident Biden kündigt Ansprache an – Deutschland droht mit harten Konsequenzen

Wladimir Putin. Foto: dpa/Sergei Guneyev

Liveblog Russlands Präsident Wladimir Putin erkennt die selbst ernannten Volksrepubliken Donezk und Luhansk an und entsendet Einheiten dorthin. Am frühen Morgen rollten Augenzeugenberichten zufolge bereits Panzer durch die Straßen von Donezk. Die Reaktionen darauf ließen nicht lange auf sich warten.

Der russische Präsident Wladimir Putin hat die selbsternannten Volksrepubliken Donezk und Luhansk im Osten der Ukraine als unabhängige Staaten anerkannt. Der Kremlchef unterzeichnete am Montag, 21. Februar, ein entsprechendes Dekret. Zugleich schloss er mit den Vertretern der beiden prorussischen Separatistenrepubliken einen Vertrag über „Freundschaft und Beistand“. Damit wird eine Stationierung russischer Soldaten dort möglich.

Seit 2014 kämpfen vom Westen ausgerüstete ukrainische Regierungstruppen gegen von Russland unterstützte Separatisten in der Donbass-Region nahe der russischen Grenze. UN-Schätzungen zufolge wurden seitdem mehr als 14 000 Menschen getötet.

Schon jetzt ist in den Gebieten der Rubel die gängige Währung. Russland hat Hunderttausende Menschen eingebürgert, gewährt Sozialleistungen und hilft beim Wiederaufbau von Betrieben.

Die Ukraine hatte Russland vor einem solchen Schritt gewarnt. Sie sieht – wie auch der Westen – Luhansk und Donezk weiter als Teile ihres Staatsgebiets.

Der unter deutsch-französischer Vermittlung 2015 vereinbarte Friedensplan von Minsk, der Hauptstadt von Belarus, sieht eine Wiedereingliederung der prorussischen Separatistengebiete in die Ukraine mit weitreichender Autonomie vor. Der Friedensplan wird derzeit nicht umgesetzt.

Auch internationale Beobachter berichteten von einer massiven Zunahme von Verstößen gegen einen Waffenstillstand. Im Westen wird befürchtet, dass Russland unter einem Vorwand militärisch im Donbass eingreifen könnte.

Alles Wichtige im Ticker:

22. Februar, 17.31 Uhr: Dänemarkr bestellt Botschafter aus Russland ein

Angesichts der jüngsten Eskalation im Ukraine-Konflikt hat Dänemark den russischen Botschafter einbestellt. Auf Veranlassung von Außenminister Jeppe Kofod wurde Botschafter Wladimir Barbin am Dienstagnachmittag ins Außenministerium in Kopenhagen geladen. Wie das Ministerium im Anschluss mitteilte, wurde Russland bei dem Treffen die dänische Unzufriedenheit mit der Entscheidung mitgeteilt, die Unabhängigkeit der Separatistenregionen Donezk und Luhansk in der Ostukraine anzuerkennen. Dieser Beschluss sei unerhört, verstoße gegen das Völkerrecht und stelle eine klare Eskalation der ohnehin schon angespannten Lage dar, erklärte Kofod.

22. Februar, 17.29 Uhr: Föderationsrat in Moskau stimmt für Truppeneinsatz in der Ost-Ukraine

Angesichts der Spannungen in der Ostukraine hat das Oberhaus des russischen Parlaments einem Truppeneinsatz zugestimmt. Der Föderationsrat votierte am Dienstagabend einstimmig für eine entsprechende Anordnung von Präsident Wladimir Putin. Der Kremlchef bestimme die Zahl der Soldaten und die Dauer der Stationierung „im Ausland“, hieß es.

Zuvor hatte sich Putin an den Föderationsrat mit einem Antrag gewandt, „über den Einsatz russischer Streitkräfte außerhalb des Gebietes der Russischen Föderation“ zu beraten, wie die Vorsitzende Valentina Matwijenko sagte.

Mit Blick auf die nun von Moskau anerkannten „Volksrepubliken“ Donezk und Luhansk sagte Russlands Vize-Verteidigungsminister Nikolai Pankow während der Sitzung: „Wir müssen die Bürger dieser jungen Staaten beschützen.“ Zudem warf er der Ukraine vor, rund 60 000 Soldaten an der Kontaktlinie zu den Separatistengebieten zusammen gezogen zu haben.

Am Mittag hatte das Unterhaus des Parlaments, die Staatsduma, die Anerkennung der selbst ernannten Volksrepubliken Donezk und Luhansk in der Ostukraine als unabhängige Staaten ratifiziert. Die Abgeordneten unterstützten einstimmig die Verträge über „Freundschaft und Beistand“ mit den prorussischen Separatistengebieten. Putin unterzeichnete das Gesetz am Abend.

22. Februar, 17.27 Uhr: Harte Vorwürfe von Außenministerin Baerbock – Russland betreibt zynische Inszenierung

Außenministerin Annalena Baerbock hat Russland für sein Vorgehen in der Ukraine harte Konsequenzen in Aussicht gestellt. „Wir erleben seit Wochen eine zynische Inszenierung von Seiten Russlands, einen unglaublichen Truppenaufmarsch und dann haben sich die schlimmsten Befürchtungen jetzt bewahrheitet“, sagte die Grünen-Politikerin am Rande eines Sondertreffens der EU-Außenminister zur Absprache von Sanktionen am Dienstag in Paris. „Wir verurteilen gemeinsam diesen Bruch des Völkerrechts und werden Maßnahmen auf den Weg bringen“, sagte Baerbock zur russischen Anerkennung der Separatistengebiete im Osten der Ukraine. „Darauf müssen wir jetzt gemeinsam deutlich reagieren.“

22. Februar, 17.12 Uhr: US-Präsident Biden kündigt Ansprache zur Ukraine-Krise an

US-Präsident Joe Biden will sich an diesem Dienstag öffentlich zum Konflikt mit Russland um die Ukraine äußern. Nach Angaben des Weißen Hauses in Washington plant der Präsident eine Ansprache um 20 Uhr MEZ. Die US-Regierung hatte bereits zuvor angekündigt, am Dienstag weitere Maßnahmen gegen Russland verkünden zu wollen. Für den Fall eines Einmarsches in die Ukraine hatte Biden Moskau immer wieder mit massiven Konsequenzen gedroht.

22. Februar, 17.03 Uhr: Volleyball-WM der Männer in Russland

Der Volleyball-Weltverband FIVB denkt vor dem Hintergrund der Ukraine-Krise aktuell nicht darüber nach, Russland die Männer-WM 2022 zu entziehen. „Der FIVB ist der Meinung, dass Sport immer von Politik getrennt bleiben sollte, aber wir beobachten die Situation genau, um die Sicherheit und das Wohlergehen aller Teilnehmer an unseren Veranstaltungen zu gewährleisten, was unsere oberste Priorität ist“, teilte der Weltverband am Dienstag auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Die Männer-WM ist vom 26. August bis zum 11. September in Russland terminiert. Gespielt werden soll in zehn Städten. Auch Deutschland ist für die Endrunde qualifiziert.

22. Februar, 16.48 Uhr: Ministerpräsident Bouffier in Hessen unterstreicht Solidarität mit Ukraine

Der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) hat bei einem Treffen mit dem ukrainischen Generalkonsul Vadym Kostiuk Russland als Aggressor bei der Eskalation des Konflikts zwischen den beiden Ländern bezeichnet. „Unsere Solidarität gehört den Menschen in der Ukraine, die nicht nur um ihr Land, sondern auch um ihr Leben fürchten“, betonte Bouffier. Die Nato müsse jetzt zusammenstehen und die angekündigten Reaktionen beziehungsweise Sanktionen müssten unmittelbar folgen. „Ansonsten verliert der Westen, verlieren wir unsere Glaubwürdigkeit“, so Bouffier.

22. Februar, 16.46 Uhr: Schwimm-WM in Russland – Verband hält an Austragung fest

Trotz des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine will der Weltschwimmverband Fina an der Kurzbahn-WM Ende des Jahres im russischen Kasan festhalten. „Derzeit gibt es keine Pläne für eine Änderung des aktuellen Wettkampfplans“, erklärte ein Sprecher am Dienstag in Lausanne auf Nachfrage. Man werde „weiterhin mit den Organisatoren in Kasan in Kontakt bleiben“ und die Situation in Russland und der Ukraine genau beobachten. Die Kurzbahn-WM in Kasan ist für den 17. bis 22. Dezember angesetzt.

22. Februar, 16.17 Uhr: Bundespräsident Steinmeier rechnet mit weiterer Eskalation

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hält eine weitere Eskalation des Ukraine-Konflikts für möglich. Ob man mit der Anerkennung der selbst ernannten Volksrepubliken Luhansk und Donezk durch Russland schon die Spitze der Eskalation erreicht habe, könne er nicht beurteilen, sagte Steinmeier am Dienstag in Dakar. „Zu befürchten ist, dass wir das Ende jedenfalls noch nicht erlebt haben.“

Wegen der Zuspitzung der Lage in der Ukraine wollte Steinmeier seinen offiziellen Besuch im Senegal vorzeitig beenden. Statt wie geplant am Mittwochmittag wollte er bereits am Dienstagabend nach Deutschland zurückfliegen.

Der Bundespräsident warf Kremlchef Wladimir Putin einen Bruch des Völkerrechts und eine „Vernichtung des Minsker Abkommens“ vor.

22. Februar, 16.16 Uhr: Sondersitzungen im Bundestag wegen Russland-Ukraine-Krise

Wegen der Zuspitzung der Ukraine-Krise gibt es im Bundestag kurzfristig Sondersitzungen der zuständigen Fachausschüsse. Wie die Ampel-Fraktionen am Dienstag ankündigten, kommen der Auswärtige Ausschuss und der Ausschuss für EU-Angelegenheiten bereits am Mittwoch zusammen. Der Verteidigungsausschuss des Bundestags will am Donnerstag über die Lage beraten. „Damit zeigt das Parlament seine unmittelbare Handlungsfähigkeit in dieser schwierigen Situation“, erklärten die Parlamentarischen Geschäftsführer Katja Mast (SPD), Irene Mihalic (Grüne) und Johannes Vogel (FDP).

22. Februar, 16.09 Uhr: USA sprechen von Invasion

Die US-Regierung spricht im Konflikt um die Ukraine mittlerweile von einer Invasion Russlands. Angesichts der Lage vor Ort nutze man jetzt diese Formulierung, verlautete am Dienstag aus US-Regierungskreisen. „Eine Invasion ist eine Invasion und das ist, was gerade passiert, sagte auch der stellvertretende nationale Sicherheitsberater im Weißen Haus, Jon Finer.

22. Februar, 16.07 Uhr: BASF beobachtet Lage in der Ukraine mit Sorge

Angesichts des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine verfolgt das Chemie-Unternehmen BASF die Situation in der Ukraine „sehr aufmerksam“. Die Sicherheit der Mitarbeiter stehe an erster Stelle, teilte das Unternehmen am Dienstag in Ludwigshafen mit. „Die deutschen Mitarbeitenden haben mit ihren Familien das Land verlassen.“ Alle lokalen Mitarbeiter seien angehalten, soweit möglich von zuhause aus zu arbeiten und auf Dienstreisen zu verzichten. In der Ukraine ist BASF nach eigenen Angaben seit 1992 aktiv.

Das Hauptbüro befinde sich in Kiew, zusätzlich unterhalte das Unternehmen ein Regionalbüro in Lwiw (Lemberg) im Westen der Ukraine. BASF-Produktionsstätten gebe es nicht im Land. In Russland seien alle Mitarbeiter weiter wie gewohnt tätig, teilte das Unternehmen mit.

22. Februar, 16.05 Uhr: Handball und Fußball – Krise zwischen Russland und Ukraine wirkt sich auch auf den Sport aus

Die dramatische Zuspitzung im Russland-Ukraine-Konflikt trifft auch den Sport und hat bei Verbänden und Vereinen besorgte Reaktionen ausgelöst. Schon am Tag nach der Anerkennung der ostukrainischen Separatistengebiete durch Russland wurden Forderungen nach einer Verlegung des Champions-League-Finales (28. Mai) aus der russischen Millionenmetropole St. Petersburg laut. Auch in der Ukraine stehen Wettbewerbe auf der Kippe, Handballspiele wurden schon ins Ausland verlegt.

Die Europäische Fußball-Union sollte Russland das Champions-League- Finale entziehen und die Kooperation mit Hauptsponsor Gazprom beenden. Dies forderten Mitglieder des Europaparlaments in Straßburg in einem am Dienstag veröffentlichten Offenen Brief an die UEFA und ihren Präsidenten Aleksander Ceferin. Die Zeiten, in denen man die Situation nur kontinuierlich beobachte, seien vorbei. „Die UEFA muss jetzt handeln“, wird in dem Schreiben gefordert.

22. Februar, 15.46 Uhr: Wirtschaftsvertreter sagen Online-meeting mit Putin ab

Ein Gespräch zwischen deutschen Wirtschaftsmanagern und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin findet doch nicht statt. „Ein für März anvisiertes Online-Meeting wird aus Termingründen nicht realisiert“, zitierte die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ den Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft. Der Verband bestätigte am Dienstag den Bericht. Er organisiert traditionell einmal im Jahr ein Unternehmergespräch mit Putin und wirtschaftsrelevanten Ministern, um über die Wirtschaftsbeziehungen zu diskutieren. 2021 war das Gespräch coronabedingt ausgefallen.

22. Februar, 15.33 Uhr: Jugendorganisationen der Parteien in Deutschland rufen zu Friedskundgebungen auf

In ungewöhnlicher Einigkeit haben die Nachwuchsorganisationen der Grünen, SPD, FDP und der Union zu Kundgebungen für Frieden in der Ukraine aufgerufen. „Mit der gestrigen Anerkennung der Separatistengebiete und der Ankündigung des Truppeneinmarsches in diese, hat Wladimir Putin den Weg der Eskalation unmissverständlich gewählt“, heißt es in dem gemeinsamen Aufruf von Grüner Jugend, Jusos, Jungen Liberalen und Junger Union zu einer Kundgebung am Dienstagnachmittag „in Berlin vor der russischen Botschaft und von da aus im ganzen Land“.

22. Februar, 15.32 Uhr: Börse reagiert auf Ukraine-Konflikt

Der eskalierende Konflikt zwischen Russland und der Ukraine hat am Dienstag zunächst zu weiteren heftigen Einbußen an den Börsen geführt. Die Erholung folgte allerdings bereits bis zur Mittagszeit in raschem Tempo. Auch der deutsche Aktienmarkt machte seine morgendlichen Verluste wett und pendelt seither um seinen Vortagesschluss. Stützend dürfte dabei auch das Ifo-Geschäftsklima gewesen sein, das sich zum zweiten Mal in Folge aufhellte sowie Börsenpläne für die Sportwagenmarke Porsche.

22. Februar, 15.30 Uhr: Türkei stellt sich an die Seite der Ukraine

Auch die Türkei hat die russische Anerkennung der selbst ernannten Volksrepubliken Donezk und Luhansk im Osten der Ukraine als unabhängige Staaten scharf kritisiert. „Wir halten die Entscheidung für inakzeptabel“, zitierte die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu den Präsidenten Recep Tayyip Erdogan am Dienstag. Man rufe die Konfliktparteien dazu auf, mit „gesundem Menschenverstand“ und im Einklang mit dem Völkerrecht zu handeln. In einem Telefonat mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj sagte Erdogan laut Anadolu am Nachmittag, die Türkei sei gegen jede Entscheidung, die auf die territoriale Integrität der Ukraine abziele.

22. Februar, 15.29 Uhr: Grünen-Chef fordert weitere Sanktionsstufen gegen Russland